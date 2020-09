Martin prehral v 1. kole dvojhry US Open s de Minaurom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Alex de Minaur (Austr.-21) - Andrej MARTIN (SR) 6:4, 6:3, 7:5

New York 2. septembra (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadenej dvadsaťjednotke Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi podľahol 4:6, 3:6, 5:7. Jeho maximom na podujatiach veľkej štvorky zostáva 3. kolo z Roland Garros z roku 2016.Martin doplatil na nepremieňanie brejkbalov, z ôsmich možností využil iba dve. Jeho súper mal 75-percentnú úspešnosť a z ôsmich šancí využil šesť. Pre Martina to bola druhá účasť v hlavnej súťaži v New Yorku. Aj v roku 2013 stroskotal vo Flushing Meadows na úvodnej prekážke.