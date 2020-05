Martin Réway naznačil, že uvažuje nad koncom kariéry

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway uvažuje nad predčasným koncom kariéry. Dvadsaťpäťročný útočník to naznačil na svojom Instagrame.



Réway mal veľmi dobrý štart kariéry, po výborných sezónach v juniorke Sparty Praha sa presadil aj v juniorskej súťaži v Kanade. V roku 2013 si ho v drafte vybral Montreal Canadiens v 4. kole, "Habs" s ním podpísali trojročný kontrakt. Na MS do 20 rokov v roku 2015 bol kapitán slovenskej reprezentácie, ktorá získala v Kanade bronzové medaily. V roku 2016 mu však diagnostikovali zápal srdcového svalu a Réwayova kariéra odvtedy išla smerom dolu. Vynechal celú sezónu 2016/2017 a odvtedy vystriedal šesť klubov.



Skúšal to aj v KHL v drese Slovana Bratislava, v uplynulej sezóne obliekal dresy Kladna a tipsportligového Popradu. Pre české médiá nedávno priznal psychické problémy a v sobotu požiadal fanúšikov, aby mu pomohli rozhodnúť sa, či má s hokejom skončiť. "V podstate mám nejakú predstavu o tom, či pokračovať, alebo nie, ale zaujíma ma váš názor. Hokej mi priniesol veľa radosti, ale aj utrpenia, uplynulé roky to bola cesta peklom. Toľko klamstiev sa o mne narozprávalo, každý pridal niečo extra, aby to bola ešte pikantnejšia 'story'. Hokej ma vždy bavil, aj keď sa mi nedarilo, ako by som si predstavoval, ale stále viac a viac mám pocit, že už je čas tú kapitolu uzavrieť," napísal Réway.