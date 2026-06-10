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Martin skončil v 2. kole, Čechovi Brunclíkovi podľahol v dvoch setoch

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Na snímke slovenský tenista Andrej Martin odvracia loptu Japoncovi Kei Nišikorimu v osemfinále mužskej dvojhry na XXXI. letných olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro 11. augusta 2016. Foto: TASR - Jakub Súkup

V stredu na antukových dvorcoch Slovana prehral v 2. kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4:6, 6:7 (5:7).

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. V stredu na antukových dvorcoch Slovana prehral v 2. kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4:6, 6:7 (5:7).

Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, ktorý taktiež nestačil na českého súpera, keď Zdeňkovi Kolářovi, nasadenej šestke pavúka, podľahol 4:6, 4:6.

challenger Bratislava Open 2026

dvojhra - 2. kolo:

Zdeněk Kolář (ČR) - Lukáš POKORNÝ (SR) 6:4, 6:4, Petr Brunclík (ČR) - Andrej MARTIN (SR) 6:4, 7:6 (7:5)
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