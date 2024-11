Martin skončil v Barcelone tretí a má titul, preteky vyhral Bagnaia

Barcelona 17. novembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Jorge Martin získal svoj prvý titul majstra sveta seriálu MotoGP. K prvenstvu mu stačilo aj tretie miesto v záverečných pretekoch sezóny na okruhu v Barcelone. V nedeľu triumfoval obhajca Talian Francesco Bagnaia, ktorý skončil s 10-bodovým mankom v celkovom poradí druhý a neskompletizoval tak víťazný hetrik.



Martinovi stačilo skončiť aj na 9. mieste a mal by istotu titulu. Hneď po štarte sa však posunul zo štvrtej na druhú priečku. Jazdca tímu Prima Pramac Racing na Ducati potom síce predbehol krajan Marc Marquez (Gresini Racing), ale až do konca pretekov sa udržal na pódiu. Dvadsaťšesťročný Martin si tak vylepšil svoje minuloročné maximum, keď bol celkovo druhý za Bagnaiom. Po štyroch rokoch sa tak opäť teší z titulu pretekár zo Španielska.



Talian dosiahol svoje jedenáste víťazstvo v ročníku oproti trom svojho najväčšieho rivala, ale aj tak to nestačilo. V Barcelone potvrdil prvú priečku po kvalifikácii, druhý skončil Marc Marquez. Bagnaia v sobotu uspel aj v šprinte.



Záverečné preteky sezóny sa mali konať pôvodne vo Valencii, odkiaľ ich však pre ničivé záplavy presunuli do Barcelony, kde sa uskutočnili pod názvom Solidarity Grand Prix. Okruh Circuit de Catalunya už v máji hostil aj VC Katalánska.