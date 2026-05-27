Martin vo štvrťfinále challengeru Košice Open nastúpi proti Krumichovi
Som rád, že môj tenis má stúpajúcu úroveň, uviedol Martin.
Autor TASR
Košice 27. mája (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom challengeri Košice Open. V druhom kole zvíťazil v súboji dvoch slovenských hráčov nad Milošom Karolom 3:6, 6:2, 7:6 (3). V súboji o postup do semifinále sa stretne so šiestym nasadeným Čechom Martinom Krumichom, ktorý vyradil ďalšieho Slováka Lukáša Pokorného 5:7, 6:2, 6:4.
„Som rád, že môj tenis má stúpajúcu úroveň. Proti Milošovi to nikdy nie je ľahké, má kvalitný servis. Človek si však súpera nevyberie. Teší ma, že som to zvládol, v treťom sete mala moja hra už aj parametre a robil som menej nevynútených chýb," uviedol Martin vo videu pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
