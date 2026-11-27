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Martin vyhral nad Levicami a je druhý v Tipos SHL
Rytieri Martin - HK Levice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Hokejisti Martina zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola Tipos SHL na domácom ľade nad Levicami 4:0 a posunuli sa na druhú priečku tabuľky. Na vedúce Humenné strácajú už len jediný bod.
Martinčania predbehli Skalicu, ktorá zaváhala na ľade Žiaru nad Hronom, kde prehrala tesne 3:4 po samostatných nájazdoch. Štvrtá Dubnica zdolala v prestrelke na domácom ľade Nové Zámky 7:6 po nájazdoch a dosiahla piaty triumf v sérii. V domácom drese zaznamenal hetrik Radoslav Tybor. Na poslednom mieste je stále Považská Bystrica, ktorá prehrala na svojom ľade s predposlednými Topoľčanmi 1:2.
Martinčania predbehli Skalicu, ktorá zaváhala na ľade Žiaru nad Hronom, kde prehrala tesne 3:4 po samostatných nájazdoch. Štvrtá Dubnica zdolala v prestrelke na domácom ľade Nové Zámky 7:6 po nájazdoch a dosiahla piaty triumf v sérii. V domácom drese zaznamenal hetrik Radoslav Tybor. Na poslednom mieste je stále Považská Bystrica, ktorá prehrala na svojom ľade s predposlednými Topoľčanmi 1:2.
Tipos SHL - 20. kolo:
Rytieri Martin - HK Levice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Góly: 31. Nauš (Barto, Vybiral), 45. Stránský (Chatrnúch, Záborský), 52. Fafrák (Rusina), 59. Fafrák (Jakubík, Barto). Rozhodovali: Rojík, Čahoj - Fekete, Ševčík, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Šiškov 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1224 divákov.
Martin: Bernát - Burzík, Rusina, Nátny, Chatrnúch, Jakubík, Pacalaj, Lavička, Myšiak - Záborský, Viedenský, Stránský - Fafrák, Babka, Paulíny - Nauš, Barto, Vybiral - Vaňo, Thomka, Križan
Levice: Lietava - Ligas, Šiškov, Socha, Pánik, Biba, Necpál, Rubin, Beljakov - Pösinger, Král, Sobotka - Králi, Svitana, Ďuriš - Sisík, Slovák, Ridzoň - Kováč, Fungáč, Rácz
HK Žiar nad Hronom - HK Skalica 4:3 pp a sn (0:1, 3:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Lopušan (Hudec, Klíma), 24. Hudec (Pristach, Klíma), 25. Rajčan (Čajkovič, Višneuskij), rozh. nájazd: Lopušan - 15. Kalčík, 33. Obdržálek (Jurík, Berisha), 35. Obdržálek (Kubíček, Jakubík). Rozhodovali: Hlinka, Valach - Kováčik, Hanko, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 638 divákov.
Žiar nad Hronom: Petrík - Pristach, Glazkov, Halama, Kalnický, Zubák, Lopušan, M. Hudec, Baláži - Gašpar, Fekiač, Urbánek - D. Hudec, Klíma, Čajkovič - Višneuskij, Brumerčík, Rajčan - Žiak, Rajnoha, Palaj
Skalica: Valluš - Kubíček, Špaček, Urban, Filip, Janík, Škápik, Rakický - Berisha, Jurík, Obdržálek - Kuba, Jakubík, Majzún - Kotvan, Jedliček, Kalousek - Sarvaš, Kalčík, Ďuriš
TSS Group Dubnica - HC Nové Zámky 7:6 pp a sn (4:1, 2:3, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Kluka (Reway, Mikula), 11. Tybor (Hovorka, Roman), 13. Suchý (Hovorka), 20. Tybor (Kluka, Roman), 27. Tybor (Švec, Hovorka), 30. Legalin (Voronin), rozh. nájazd: Legalin - 9. Tinling (Šišovský), 26. Lašák (Hajnik, Mészáros), 29. Korím (Hajnik, Mészáros), 29. Hajnik (Korím, Mészáros), 54. Ondrušek (Korím, Mészáros), 60. Knižka (Ondrušek, Lašák). Rozhodovali: Synek, Jurčiak - Kočkár, Piquet, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 344 divákov.
Dubnica: Lackovič (30. Kukučka) - Roman, Hovorka, Nahalka, Voronin, Bečár, Kršák, Szabo, Ďurina - Tybor, Švec, Jakúbek - Bezúch, Plochotnik, Legalin - Reway, Mikula, Kluka - Suchý, Beňačka, Janík
Nové Zámky: R. Pončák (13. Dubek) - Knižka, Dowhaniuk, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga, Milata, Sedlák - Belchamber, Tinling, Šišovský - Lašák, Ondrušek, Hajnik - S. Pončák, Šutý, Múčka - Czuczor, Barilla, Melicher
HK ’95 Považská Bystrica - HC Mušla Topoľčany 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 46. Rojko (Linet, Štefánik) - 16. Bodnár (Kohút, Matej), 40. Ožvald (Bečka, Benko). Rozhodovali: Kalina, Smrek - Drblík, Lepieš, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Kohút 5 min. + DKZ za úder hlavou, presilovky a oslabenia: 0:0, 347 divákov.
Považská: Valent - L. Ďurkech, Omelka, Ďurkech J., Pišoja, Nikmon, Sluka, Gachulinec - Kubala, Štefánik, Rehák - Melcher, Linet, Ligas - Antonov, Rojko, Belic - Párička, Pobežal, Synák
Topoľčany: Noskovič - Babrusev, Kuboš, Hrenák, Bystričan, Hruška, Štrbáň, Bajza, Šuranyi - Danielčák, Bodnár, Habermann - Matej, Hurtaj, Géci - Benko, Bečka, Ožvald - Kohút, Páleník, Bajzík
HK Detva - HC TEBS Bratislava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 12. Ďaloga (Chlepčok, Plančár) - 5. Lupták (Preisinger), 51. Mikulec (Dej, Lupták). Rozhodovali: Bogdaň, Korba - Tvrdoň, Moravčík, vylúčení: 8:7 na 2 min., navyše: Sokoli - Ürge obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 251 divákov.
Detva: Trenčan - Poszar, Sládok, Škultéty, Hraško, Štec, Zorvan, Bais, Lörincz - Chlepčok, Gabor, Ďaloga - Sokoli, Sedliačik, Ragan - Plančár, Čunderlik, Paučík - Stas, Žiroš, Kubaš
TEBS: Baroš - Štajnoch, Petras, Bereš, Novajovský, Bajza, Luža - Jasenec, Janča, Lušňák - Preisinger, Dej, Lupták - Pilát, Petráš, Ürge - Mikulec, Hasaj, Potočka
Rytieri Martin - HK Levice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Góly: 31. Nauš (Barto, Vybiral), 45. Stránský (Chatrnúch, Záborský), 52. Fafrák (Rusina), 59. Fafrák (Jakubík, Barto). Rozhodovali: Rojík, Čahoj - Fekete, Ševčík, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Šiškov 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1224 divákov.
Martin: Bernát - Burzík, Rusina, Nátny, Chatrnúch, Jakubík, Pacalaj, Lavička, Myšiak - Záborský, Viedenský, Stránský - Fafrák, Babka, Paulíny - Nauš, Barto, Vybiral - Vaňo, Thomka, Križan
Levice: Lietava - Ligas, Šiškov, Socha, Pánik, Biba, Necpál, Rubin, Beljakov - Pösinger, Král, Sobotka - Králi, Svitana, Ďuriš - Sisík, Slovák, Ridzoň - Kováč, Fungáč, Rácz
HK Žiar nad Hronom - HK Skalica 4:3 pp a sn (0:1, 3:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Lopušan (Hudec, Klíma), 24. Hudec (Pristach, Klíma), 25. Rajčan (Čajkovič, Višneuskij), rozh. nájazd: Lopušan - 15. Kalčík, 33. Obdržálek (Jurík, Berisha), 35. Obdržálek (Kubíček, Jakubík). Rozhodovali: Hlinka, Valach - Kováčik, Hanko, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 638 divákov.
Žiar nad Hronom: Petrík - Pristach, Glazkov, Halama, Kalnický, Zubák, Lopušan, M. Hudec, Baláži - Gašpar, Fekiač, Urbánek - D. Hudec, Klíma, Čajkovič - Višneuskij, Brumerčík, Rajčan - Žiak, Rajnoha, Palaj
Skalica: Valluš - Kubíček, Špaček, Urban, Filip, Janík, Škápik, Rakický - Berisha, Jurík, Obdržálek - Kuba, Jakubík, Majzún - Kotvan, Jedliček, Kalousek - Sarvaš, Kalčík, Ďuriš
TSS Group Dubnica - HC Nové Zámky 7:6 pp a sn (4:1, 2:3, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Kluka (Reway, Mikula), 11. Tybor (Hovorka, Roman), 13. Suchý (Hovorka), 20. Tybor (Kluka, Roman), 27. Tybor (Švec, Hovorka), 30. Legalin (Voronin), rozh. nájazd: Legalin - 9. Tinling (Šišovský), 26. Lašák (Hajnik, Mészáros), 29. Korím (Hajnik, Mészáros), 29. Hajnik (Korím, Mészáros), 54. Ondrušek (Korím, Mészáros), 60. Knižka (Ondrušek, Lašák). Rozhodovali: Synek, Jurčiak - Kočkár, Piquet, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 344 divákov.
Dubnica: Lackovič (30. Kukučka) - Roman, Hovorka, Nahalka, Voronin, Bečár, Kršák, Szabo, Ďurina - Tybor, Švec, Jakúbek - Bezúch, Plochotnik, Legalin - Reway, Mikula, Kluka - Suchý, Beňačka, Janík
Nové Zámky: R. Pončák (13. Dubek) - Knižka, Dowhaniuk, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga, Milata, Sedlák - Belchamber, Tinling, Šišovský - Lašák, Ondrušek, Hajnik - S. Pončák, Šutý, Múčka - Czuczor, Barilla, Melicher
HK ’95 Považská Bystrica - HC Mušla Topoľčany 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 46. Rojko (Linet, Štefánik) - 16. Bodnár (Kohút, Matej), 40. Ožvald (Bečka, Benko). Rozhodovali: Kalina, Smrek - Drblík, Lepieš, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Kohút 5 min. + DKZ za úder hlavou, presilovky a oslabenia: 0:0, 347 divákov.
Považská: Valent - L. Ďurkech, Omelka, Ďurkech J., Pišoja, Nikmon, Sluka, Gachulinec - Kubala, Štefánik, Rehák - Melcher, Linet, Ligas - Antonov, Rojko, Belic - Párička, Pobežal, Synák
Topoľčany: Noskovič - Babrusev, Kuboš, Hrenák, Bystričan, Hruška, Štrbáň, Bajza, Šuranyi - Danielčák, Bodnár, Habermann - Matej, Hurtaj, Géci - Benko, Bečka, Ožvald - Kohút, Páleník, Bajzík
HK Detva - HC TEBS Bratislava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 12. Ďaloga (Chlepčok, Plančár) - 5. Lupták (Preisinger), 51. Mikulec (Dej, Lupták). Rozhodovali: Bogdaň, Korba - Tvrdoň, Moravčík, vylúčení: 8:7 na 2 min., navyše: Sokoli - Ürge obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 251 divákov.
Detva: Trenčan - Poszar, Sládok, Škultéty, Hraško, Štec, Zorvan, Bais, Lörincz - Chlepčok, Gabor, Ďaloga - Sokoli, Sedliačik, Ragan - Plančár, Čunderlik, Paučík - Stas, Žiroš, Kubaš
TEBS: Baroš - Štajnoch, Petras, Bereš, Novajovský, Bajza, Luža - Jasenec, Janča, Lušňák - Preisinger, Dej, Lupták - Pilát, Petráš, Ürge - Mikulec, Hasaj, Potočka