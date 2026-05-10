Nedela 10. máj 2026
Martin vyhral VC Francúzska a znížil manko na lídra Bezzecchiho

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Martin predbehol Bezzecchiho na legendárnom okruhu Le Mans v predposlednom kole.

Autor TASR
Le Mans 10. mája (TASR) - Španielsky motocyklista Jorge Martin na Aprilii vyhral VC Francúzska v triede MotoGP. Druhé miesto obsadil líder celkového poradia Marco Bezzecchi z Talianska (Aprilia). Tretí skončil Aj Ogura (Trackhouse) a stal sa prvým Japoncom na pódiu od roku 2012.

Martin predbehol Bezzecchiho na legendárnom okruhu Le Mans v predposlednom kole. Talian vyhral tri z piatich pretekov tejto sezóny, ale na Martina má náskok už len bod. Posledným Japoncom pred Ogurom, ktorý sa postavil na „bedňu“, bol Kacujuki Nakasuga na VC Valencie 2012.



MotoGP - VC Francúzska v Le Mans:

1. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 41:18,001 min, 2. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +0,477 s, 3. Aj Ogura (Jap./Aprilia) +0,874, 4. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) +2,851, 5. Pedro Acosta (Šp./KTM) +2,991, 6. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +7,756

Celkové poradie (5 z 22 pretekov):

1. Bezzecchi 128 b, 2. Martin 127, 3. Di Giannantonio 84, 4. Acosta 83, 5. Ogura 67, 6. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) 62
