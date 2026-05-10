< sekcia Šport
Martin vyhral VC Francúzska a znížil manko na lídra Bezzecchiho
Martin predbehol Bezzecchiho na legendárnom okruhu Le Mans v predposlednom kole.
Autor TASR
Le Mans 10. mája (TASR) - Španielsky motocyklista Jorge Martin na Aprilii vyhral VC Francúzska v triede MotoGP. Druhé miesto obsadil líder celkového poradia Marco Bezzecchi z Talianska (Aprilia). Tretí skončil Aj Ogura (Trackhouse) a stal sa prvým Japoncom na pódiu od roku 2012.
Martin predbehol Bezzecchiho na legendárnom okruhu Le Mans v predposlednom kole. Talian vyhral tri z piatich pretekov tejto sezóny, ale na Martina má náskok už len bod. Posledným Japoncom pred Ogurom, ktorý sa postavil na „bedňu“, bol Kacujuki Nakasuga na VC Valencie 2012.
Martin predbehol Bezzecchiho na legendárnom okruhu Le Mans v predposlednom kole. Talian vyhral tri z piatich pretekov tejto sezóny, ale na Martina má náskok už len bod. Posledným Japoncom pred Ogurom, ktorý sa postavil na „bedňu“, bol Kacujuki Nakasuga na VC Valencie 2012.
MotoGP - VC Francúzska v Le Mans:
1. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 41:18,001 min, 2. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +0,477 s, 3. Aj Ogura (Jap./Aprilia) +0,874, 4. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) +2,851, 5. Pedro Acosta (Šp./KTM) +2,991, 6. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +7,756
Celkové poradie (5 z 22 pretekov):
1. Bezzecchi 128 b, 2. Martin 127, 3. Di Giannantonio 84, 4. Acosta 83, 5. Ogura 67, 6. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) 62
1. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 41:18,001 min, 2. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +0,477 s, 3. Aj Ogura (Jap./Aprilia) +0,874, 4. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) +2,851, 5. Pedro Acosta (Šp./KTM) +2,991, 6. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +7,756
Celkové poradie (5 z 22 pretekov):
1. Bezzecchi 128 b, 2. Martin 127, 3. Di Giannantonio 84, 4. Acosta 83, 5. Ogura 67, 6. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) 62