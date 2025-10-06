< sekcia Šport
Martina odvolali z pozície trénera Rangers
Autor TASR
Glasgow 6. októbra (TASR) - Škót Russell Martin už nie je trénerom Glasgow Rangers. Odvolali ho po nedeľňajšej remíze 1:1 na pôde Falkirku v škótskej Premiership, v ktorej patrí vicemajstrovi až ôsma priečka.
Tridsaťdeväťročný Martin sa ujal vedenia Rangers len pred štyrmi mesiacmi a v siedmich ligových dueloch si pripísal jediné víťazstvo. Po remíze vo Falkirku ho z parkoviska museli odprevadiť policajti na koňoch. „Futbalový klub Rangers potvrdzuje, že ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Russellom Martinom. Aj keď každé prechodné obdobie si vyžaduje čas, výsledky nenaplnili očakávania klubu. Russell a jeho realizačný tím počas svojho pôsobenia v klube pracovali mimoriadne tvrdo. Ďakujeme im za ich úsilie a želáme veľa úspechov do budúcnosti. Ďalšie informácie klub poskytne v najbližšom období,“ citovala agentúra AP vyhlásenie Rangers.
