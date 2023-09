Martinec odstúpil z pozície trénera Komety: Mrzí ma neúspešný vstup

Brno 23. septembra (TASR) - Patrik Martinec v sobotu odstúpil z pozície hlavného trénera českého extraligového tímu HC Kometa Brno. Päťdesiatdvaročný kouč odišiel na vlastnú žiadosť po zlom začiatku základnej časti. Mužstvo prehralo všetky tri zápasy a patrí mu posledné 14. miesto v tabuľke bez zisku bodu.



"Keď sa obzriem za svojím pôsobením v Brne, mrzí ma v prvom rade výsledok z minuloročného štvrťfinále. Samozrejme aj neúspešný vstup do tohtoročnej sezóny, na základe ktorého som sa rozhodol rezignovať," uviedol Martinec pre oficiálnu klubovú webstránku.



V Komete dostal šancu prvýkrát v pozícií hlavného trénera. Predtým pôsobil ako asistent v Sparte a Českých Budějoviciach. V novej sezóne českej extraligy je to prvá trénerská zmena. Brno sa trápi hlavne v zakončení, keď v prvých dvoch dueloch nedokázalo streliť gól. Hráči sa presadili až v piatkovom stretnutí proti Litvínovu (2:3).



V tíme pôsobí päť slovenských hokejistov. Útočníci Andrej Kollár, Kristián Pospíšil, Tomáš Marcinko, Lukáš Cingel a obranca Marek Ďaloga. Kometa sa pokúsi prvýkrát zabodovať v nedeľu na ľade BK Mladá Boleslav, ktorá tiež neprežíva ideálny vstup do sezóny. Po troch kolách má mužstvo Jiřího Kalousa na konte dva body za piatkové víťazstvo 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch v Hradci Králové.