Martinelli podstúpil operáciu kolena a tento rok už Arsenalu nepomôže

Londýn 17. júla (TASR) - Londýnsky Arsenal sa musí do konca tohto roka zaobísť bez brazílskeho futbalistu Gabriela Martinelliho. Devätnásťročný útočník si v júni počas tréningu zranil koleno a musel podstúpiť operáciu.



Pôvodne sa hovorilo o Martinelliho absencii do konca sezóny, napokon však rekonvalescencia potrvá do konca kalendárneho roka. "Operácia bola úspešná, Martinelli bude pokračovať v zotavovaní. Do plného tréningu by sa mal vrátiť na konci roka 2020," citovala agentúra AFP zo stanoviska Arsenalu.



Martinelli prišiel do tímu "kanonierov" vlani, celkovo odohral 26 zápasov a strelil 10 gólov.