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Martinelli prestúpil z Arsenalu do Al-Hilalu za 60 miliónov libier

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Na snímke Gabriel Martinelli. Foto: TASR/AP

Prestupové obdobie v anglickej Premier League sa skončilo v utorok, v saudskoarabskej lige sa uzavrie v nedeľu. Informovala agentúra DPA.

Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli prestúpil z Arsenalu Londýn do saudskoarabského Al-Hilalu za 60 miliónov libier (69,8 mil. eur). Dvadsaťpäťročný krídelník sa tak stal najlukratívnejším predajom v histórii londýnskeho klubu.

Suma za brazílskeho reprezentanta prekonala doterajší rekord Arsenalu z roku 2017, keď Alex Oxlade-Chamberlain zamieril do Liverpoolu za 35 miliónov libier (40,7 mil. eur). Úradujúci anglický majster už predtým predal ďalšieho ľavého krídelníka Leandra Trossarda do Besiktasu Istanbul.

Arsenal síce v lete získal Christosa Tzolisa z Club Bruggy, no odchody Martinelliho a Trossarda, ktorí v uplynulej sezóne nastrieľali spolu 19 gólov, znížili počet možností na ľavom krídle. Na tejto pozícii by mal častejšie nastupovať Eberechi Eze, pričom v klube veria, že na nej môžu hrať aj Noni Madueke a Bukayo Saka.

Martinelli odohral za Arsenal počas siedmich sezón takmer 300 zápasov. V tejto sezóne sa však nedostal do nominácie na víťazný duel Community Shield proti Manchestru City ani na následné ligové stretnutia s Coventry a Aston Villou. Bývalý útočník Arsenalu Ian Wright uviedol, že spôsob, akým klub s Martinellim zaobchádzal, v ňom vyvolával nepríjemné pocity a podľa neho si Brazílčan zaslúžil „viac rešpektu“.

Prestupové obdobie v anglickej Premier League sa skončilo v utorok, v saudskoarabskej lige sa uzavrie v nedeľu. Informovala agentúra DPA.
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