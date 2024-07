Martinenghi získal zlato na 100m prsia, druhí skočili Peaty a Fink

plávanie - finále



muži:



100 m prsia:



1. Nicolo Martinenghi (Tal.) 59,03 s, 2. Adam Peaty (V. Brit.) 59,05, 2. Nic Fink (USA) 59,05, 4. Melvin Imoudu (Nem.) 59,11, 5. Lucas Matzerath (Nem.) 59,30, 6. Arno Kamminga (Hol.) 59,32, 7. Chaj-jang Čchin (Čína) 59,50, 8. Caspar Corbeau (Hol.) 59,98







400 m pol. pr.:



1. Leon Marchand (Fr.) 4:02,95 min. - olympijský rekord, 2. Tomojuki Macušima (Jap.) 4:08,02, 3. Carson Foster (USA) 4:08,66, 4. Max Litchfield (V. Brit.) 4:08,85, 5. Alberto Razzetti (Tal.) 4:09,38, 6. Lewis Clareburt (N. Zél.) 4:10,44, 7. Daija Seto (Jap.) 4:11,78, 8. Cedric Büssing (Nem.) 4:17,16







ženy:



100 m motýlik:



1. Torri Huskeová 55,59 s, 2. Gretchen Walshová (obe USA) 55,63, 3. Jü-fej Čang (Čína) 56,21, 4. Angelina Köhlerová (Nem.) 56,42, 5. Margaret Mac Neilová (Kan.) 56,44, 6. Emma McKeonová (Austr.) 56,93, 7. Mizuki Hirajová (Jap.) 57,19, 8. Louise Hanssonová (Švéd.) 57,34

Paríž 28. júla (TASR) - Najhodnotnejší plavecký výkon druhého súťažného dňa na OH v Paríži podal domáci reprezentant Leon Marchand, ktorý vytvoril nový olympijský rekord. Pútavé finále videli diváci na 100 m prsia, v ktorom Talian Nicolo Martinenghi uspel s tesným dvojstotinovým náskokom na favorita disciplíny Brita Adam Peatyho, ktorý mal v cieli rovnaký čas ako takisto strieborný Američan Nic Fink.Peaty bol najväčší favorit prsiarskej stovky, na ktorej triumfoval na predošlých dvoch olympiádach. V roku 2016 vytvoril dodnes platný rekord a v roku 2019 aj svetový. Podľa "papierových" predpokladov sa očakával jeho súboj o zlato s Číňanom Haj-jang Čchinom, ktorý napokon finišoval až siedmy. Martinenghi bol na predošlej olympiáde v Tokiu v tejto disciplíne bronzový, rovnakú medailu si odniesol aj v štafete 4x100 m. Peaty bol šťastný aj zo striebornej medaily, hoci mu tesne unikla zlatá. "uviedol trojnásobný olympijský víťaz Peaty. Narážal tým na problémy s duševným zdravím, ktoré ho trápili približne pred rokom.Marchand prekonal olympijské maximum fenomenálneho Michaela Phelpsa, ktorý vytvoril rekord v roku 2008 v Pekingu - 4:03.84 min. Francúz sa na domácej olympiáde sústredí na štyri individuálne preteky a uvedomuje si vysoké očakávania.konštatoval Marchand.Ženy mali v nedeľu na programe finále na 100 m motýlik. ktoré sa stalo korisťou Američanky Torri Huskeovej. V boji o zlato mala čas 55,59 sekundy, ktorý bol o štyri stotiny lepší než jej krajanky Gretchen Walschovej.poznamenala Huskeová. Bronz si odniesla Číňanka Jü-fej Čang, ktorá zaostala za víťazkou o 62 stotín. Majsterka sveta z roku 2022 Huskeová získala prvé invididuálne plavecké zlato pre USA na OH 2024. Walshová vytvorila v sobotňajšom semifinále olympijský rekord s časom 55,38, ktorý by jej vo finále zabezpečil zlato.