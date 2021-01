Martinez a Goretzka z Bayernu mali pozitívne testy na koronavírus

Mníchov 29. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov nemôže počítať v sobotňajšom zápase s Hoffenheimom s viacerými hráčmi vrátane Leona Goretzku a Javiho Martineza, ktorí mali pozitívne testy na koronavírus a sú v karanténe.



Tréner Hansi Flick v piatok uviedol, že klub je v kontakte s miestnymi úradmi a že dvojica stredopoliarov možno nebude môcť vycestovať s tímom na MS klubov v Katare. Bayern odohrá svoj semifinálový duel 8. februára. Tri dni predtým sa stretne v lige s Herthou Berlín.



"Korona je ako futbal, jediný kontakt môže obrátiť všetko naruby. Vždy som dodržiaval opatrenia, no i tak som mal pozitívny test. Prosím, chráňte seba, svoje rodiny i ostatných," citovala Goretzku agentúra dpa. Martinez ani on zatiaľ nemajú príznaky ochorenia Covid-19.



Flick nemôže v sobotňajšom zápase s Hoffenheimom nasadiť ani ďalších hráčov. Náhradný brankár Alexander Nübel si na tréningu zranil členok a bude chýbať tri až štyri týždne, k dispozícii nie sú ani stredopoliar Corentin Tolisso a mladík Tanguy Nianzou.



Bayern sa chce svojmu najbližšiemu súperovi odplatiť za prehru 1:4 v 2. kole, ktorá ukončila jeho 32-zápasovú šnúru bez prehry a zároveň víťaznú sériu, ktorá trvala 23 duelov. Po 18 kolách sú Mníchovčania na čele tabuľky so sedembodovým náskokom pred druhým Lipskom. Hoffenheim figuruje na 11. priečke.