Martinez chce v Manchestri United zabojovať o miesto v základe

Manchester 27. júla (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Lisandro Martinez sa v stredu pripojil k anglickému tímu Manchester United. Dvadsaťštyriročný obranca môže podľa britských médií na stopérskom poste vytvoriť konkurenciu kapitánovi Harrymu Maguireovi.



"Červení diabli" získali Argentínčana z Ajaxu Amsterdam za takmer 58 miliónov eur. Martinez podpísal päťročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu, ktorý mu zabezpečí viac ako 140.000 eur týždenne. Martinez sa s novým trénerom Manchestru Erikom ten Hagom dobre pozná, keďže v minulej sezóne obaja pôsobili práve v Ajaxe, informovala agentúra AP.



"Pracoval som naozaj tvrdo, aby som sa sem dostal. Teraz keď som tu, budem pracovať ešte tvrdšie. Mám šťastie, že môžem pôsobiť v tíme ako je Manchester United. Nebude to jednoduché, no dôležité je, že moja rodina a predovšetkým tréner vo mňa veria," povedal 24-ročný reprezentant.



Argentínsky ľavák je kreatívny obranca, ktorý rád tvorí hru. Tieto atribúty zapadajú do herného konceptu ten Haga, ktorý chce v budúcej sezóne svoj herný štýl založiť predovšetkým na držaní lopty. Na rovnakom poste hrá v tíme aj Maguire, ktorý počas minulej sezóny čelil veľkej kritike zo strany fanúšikov i odborníkov. Fanúšikovia anglického reprezentanta vypískali aj počas predsezónnej prípravy v Thajsku či Austrálii.