Martinez mieri z Ajaxu Amsterdam do Manchestru United

Berlín 17. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Lisandro Martinez mieri do Manchestru United za 57 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Dvadsaťštyriročný Martinez bude tretia výrazná posila United po aprílovom príchode trénera Erika ten Haga, ktorý prišiel do anglického klubu takisto z Ajaxu. Prestupová čiastka sa s bonusmi môže vyšplhať na 67 miliónov. Univerzálny obranca Martinez bol v letnom prestupovom období jeden z primárnych cieľov Manchestru. Záujem o neho mal aj londýnsky Arsenal, ale v prípade United zohrala rolu prítomnosť trénera ten Haga.



Martinez prišiel do Ajaxu pred sezónou 2019/2020 a následne mu pomohol k dvom titulom v holandskej lige. "Manchester United s potešením oznamuje, že dosiahol dohodu s Ajaxom o prestupe argentínskeho obrancu Lisandra Martineza. Prestup podlieha zdravotnej prehliadke, finalizácii podmienok a vybaveniu víz do Veľkej Británie," uviedol Manchester United v stanovisku.



United v medzisezónnom období už angažovali ľavého obrancu Tyrella Malaciu z Feyenoordu a dánskeho stredopoliara Christiana Eriksena, ktorý prišiel ako voľný hráč.