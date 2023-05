Martinez nominoval proti Bosne a Islandu aj obrancu Totiho

Nominácia Portugalska na zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Bosne a Hercegovine (17. júna) a Islandu (20. júna):



Brankári: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (AS Rím)



Obrancovia: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton), Joao Cancelo (Bayern Mníchov), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Danilo Pereira (Paríž Saint-Germain), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica Lisabon), Goncalo Inacio (Sporting Lisabon), Toti (Wolverhampton)



Stredopoliari: Joao Palhinha (FC Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro (FC Porto), Renato Sanches (Paríž Saint-Germain), Vitinha (Paríž Saint-Germain)



Útočníci: Ricardo Horta (SC Braga), Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leao (AC Miláno), Joao Felix (FC Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) Goncalo Ramos (Benfica Lisabon), Diogo Jota (FC Liverpool)

Lisabon 29. mája (TASR) - Obranca Wolverhamptonu Tote 'Toti' Gomes dostal prvýkrát pozvánku do portugalskej futbalovej reprezentácie. Tréner Roberto Martinez ho nominoval na nadchádzajúce zápasy "slovenskej" J-skupiny kvalifikácie EURO 2024 proti Bosne a Hercegovine a Islandu. V nominácii nechýba ani útočník Cristiano Ronaldo, ktorý tak má šancu rozšíriť rekordný počet štartov i gólov v národnom tíme.Podľa Martineza by Toti mohol pomôcť mužstvu svojimi kvalitami.uviedol tréner Portugalska na adresu 24-ročného obrancu.Ronaldo sa bude snažiť vylepšiť svoje rekordné čísla, útočník saudskoarabského Al-Nassr má momentálne na svojom konte 198 štartov a 122 gólov v reprezentačnom A-tíme. Martinez, ktorý nahradil po vlaňajších MS v Katare na lavičke Fernanda Santosa, povolal aj obrancu Nelsona Semeda, stredopoliara Renata Sanchesa a útočníka Ricarda Hortu. Naopak stredopoliar Joao Mario, ktorý má na konte 56 štartov v národnom tíme, ukončil reprezentačnú kariéru. Tridsaťročný stredopoliar to oznámil v sobotu po tom, ako s Benficou získal majstrovský titul.konštatoval Martinez podľa AFP.Portugalsko po úvodných dvoch zápasoch vedie tabuľku "jéčka" bez straty bodu a skóre 10:0, druhé Slovensko stráca dva body. V druhom asociačnom termíne sa majstri Európy z roku 2016 najprv 17. júna stretnú v Lisabone s Bosnou a Hercegovinou a o tri dni neskôr pocestujú na Island.