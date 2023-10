Martinez nominoval proti Slovensku aj stredopoliara Nevesa

Nominácia Portugalska na zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Slovensku (13. októbra) a Bosne a Hercegovine (16. októbra):



brankári: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Patricio (AS Rím)



obrancovia: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Joao Cancelo (FC Barcelona), Raphael Guerreiro (Bayern Mníchov), Danilo Pereira (Paríž Saint-Germain), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica Lisabon), Goncalo Inacio (Sporting Lisabon), Toti (Wolverhampton Wanderers)



stredopoliari: Joao Palhinha (FC Fulham), Ruben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Benfica Lisabon), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro (Al-Nassr), Vitinha (Paríž Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City)



útočníci: Ricardo Horta (SC Braga), Rafael Leao (AC Miláno), Joao Felix (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Goncalo Ramos (Paríž Saint-Germain), Diogo Jota (FC Liverpool)

Lisabon 6. októbra (TASR) - Deväťnástročný stredopoliar Joao Neves z Benficy Lisabon dostal prvýkrát pozvánku do portugalskej futbalovej reprezentácie. Tréner Roberto Martinez ho nominoval na nadchádzajúce zápasy J-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Slovensku (13.10.) a na pôde Bosny a Hercegoviny (16.10.). V nominácii nechýba ani útočník Cristiano Ronaldo, po zranení sa vrátil do tímu aj obranca Raphaël Guerreiro z Bayernu Mníchov.Podľa Martineza je to pre Nevesa ďalší krok v kariére: "Portugalci sú po šiestich dueloch suverénne na čele skupiny s plným počtom 18 bodov a skóre 24:0. Šancu na definitívne potvrdenie účasti v Nemecku môžu využiť už v prípade triumfu proti Slovensku a ak Luxembursko zároveň nezvíťazí na Islande.Oproti predchádzajúcemu zrazu je v nominácii 24 rovnakých hráčov. Martinez odpovedal aj na otázku, prečo nepovolal napríklad Bruma. Krídelník Bragy zaznamenal v uplynulých štyroch zápasoch za mužstvo dva góly.informovala oficiálna stránka Portugalskej futbalovej asociácie.Druhá postupová priečka v "jéčku" patrí zatiaľ Slovensku so ziskom 13 bodov. Luxemburčania ich majú na konte po šiestich odohratých zápasoch desať a sú tak v závese za mužstvom Francesca Calzonu.