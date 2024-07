Martinez po prehre s Francúzmi: Prehrali sme s hrdosťou

Hamburg 6. júla (TASR) - Podľa trénera portugalskej futbalovej reprezentácie Roberta Martineza jeho zverenci prehrali piatkové štvrťfinále ME proti Francúzsku s hrdosťou. Francúzi v Hamburgu zdolali Portugalsko 5:3 po jedenástkovom rozstrele, ktorý nasledoval po bezgólovom riadnom hracom čase a predĺžení. V semifinále sa stretnú v utorok 9. júla v Mníchove so Španielmi.



Martinez uviedol, že jeho tím podal na turnaji vynikajúci výkon. Do vyraďovacej fázy postúpil z prvého miesta v F-skupine, v ktorej zaznamenal dva triumfy a prekvapivú prehru s nováčikom turnaja Gruzínskom (0:2). V osemfinále zdolal Slovinsko 3:0 po jedenástkovom rozstrele. "Prehrali sme s hrdosťou v portugalskom štýle. Myslím, že sme podali výborný výkon. Ukázali sme, že sme tím, ktorý dokáže bojovať až do konca a chce víťaziť pre svojich priaznivcov," uviedol 50-ročný kouč podľa agentúry AFP.



Španielsky kouč vyzdvihol najmä individuálny výkon 41-ročného obrancu Pepeho, ktorý je najstarší hráč na šampionáte. "Je to veľký bojovník. To, čo Pepe dokázal dnes, ale aj počas celého turnaja je neuveriteľné," zhodnotil Martinez. Samotný hráč uviedol, že na otázky ohľadom jeho ďalšieho pôsobenia v mužstve bude lepšia chvíľa. "O svojej budúcnosti v portugalských farbách budem mať čas hovoriť neskôr. Teraz musíme prekonať obrovskú bolesť, ktorú po vypadnutí cítime. Mali sme na to, aby sme celý šampionát vyhrali," povedal Pepe.



Otáznu budúcnosť v národnom tíme má aj portugalský klenot Cristiano Ronaldo. Hviezdny útočník sa ako jediný hráč zúčastnil na šiestich európskych šampionátoch v rade, získať titul sa mu podarilo v roku 2016. So 14 zásahmi na konte je historicky najlepší strelec na ME. Ak bude päťnásobný držiteľ Zlatej lopty svoju krajinu reprezentovať na MS v roku 2026, bude mať 41 rokov. "Všetko je ešte príliš čerstvé. Neviem sa teraz vyjadriť k tomu, či to bol jeho posledný zápas v reprezentácii. Prehru znášame ako tím, žiadne individuálne rozhodnutia v tejto chvíli nepadli," reagoval Martinez.



V riadnom hracom čase a ani v predĺžení diváci gól nevideli, hoci oba tímy mali viacero sľubných šancí. V jedenástkovom rozstrele mali navrch Francúzi, ktorí premenili všetkých päť pokusov. O konci Portugalska na turnaji rozhodla nepresná strela Joaa Felixa v tretej sérii, v ktorej trafil do pravej žrde.



Prvý polčas priniesol obojstranne taktickú hru, oba tímy si dávali pozor na chyby najmä v defenzíve. V 17. minúte mohol otvoriť skóre Bruno Fernandes strelou spoza šestnástky, ale francúzsky brankár Mike Maignan ani nemusel zasahovať, keďže lopta minula bránu. Francúzi odpovedali strelou Lucasa Hernandeza, ktorú vyrazil Diogo Costa. Následne sa k individuálnej akcii dostal aj Kylian Mbappe, ktorého pokus z ostrého uhla bol neúspešný. Gól nepriniesol ani priamy kop Portugalcov v 42. minúte, keďže Fernandes poslal loptu nad bránu.



V druhom polčase ku gólu neviedla ani strela Randala Kolo Muaniho v 66. minúte. Šancu rozhodnúť duel v riadnom hracom čase mal v nadstavení Mbappe, no pravačkou poslal technickú strelu z hranice šestnástky iba do pohotového brankára Costu.



Prvá príležitosť v predĺžení sa naskytla Portugalcom, keď sa Francisco Conceicao presadil na pravej strane a poslal prihrávku na Ronalda. Ten nemal ideálnu pozíciu a poslal loptu nad bránu. Rozhodnúť zápas sa nepodarilo ani Joaovi Félixovi, ktorý sa o to pokúsil hlavičkou. V závere predĺženia sa do ofenzívnej akcie dostal Nuno Mendes, no zakončil strelou do pozorného Maignana.



Nasledoval tak jedenástkový rozstrel. Po piatich úspešných strelcoch neuspel v závere tretej série Joao Felix, keď poslal loptu do pravej žrde. Mendes síce úspešným pokusom udržal Portugalcom nádej, no Hernandez premenil aj piaty pokus Francúzov, čím spečatil ich postup.



Francúzsky tréner Didier Deschamps pochválil svoj tím, ktorý zvíťazil v jedenástkovom rozstrele po prvý raz od MS 1998. "Som šťastný, že sa nám to podarilo. Bol to ťažký duel, vedeli sme, aký dobrý tím Portugalsko je. Obe strany mohli vyhrať. V predĺžení to bolo pre nás trochu náročnejšie, možno preto, že sme boli unavení a oni viac držali loptu. Ale zachovali sme pokoj a hráči, ktorí kopali penaltu to urobili dobre," zhodnotil výkon svojho tímu Deschamps.



Hráči z "krajiny Galského kohúta" postúpili do vyraďovacej časti z druhého miesta v D-skupine, v ktorej zaznamenali iba jeden triumf nad Rakúskom (0:1) a dve remízy. V osemfinále zdolali Belgicko 1:0 po vlastnom góle obrancu Jan Vertonghena. "Les Bleus" na uplynulom šampionáte v roku 2020 skončili v osemfinále, keď podľahli Švajčiarom 4:5 po jedenástkovom rozstrele.