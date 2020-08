Martinez vyhral Critérium du Dauphiné

výsledky 5. etapy (Megéve - Megéve, 153,5 km):



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 3:58:39 h,

2. Daniel Martinez (Kol./EF Pro Cycling) +27 s,

3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +30,

4. Pavel Sivakov (Rus./Ineos) +45,

5. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma) +51,

6. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) rovnaký čas,

7. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +1:02 min,

8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +1:04,

9. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) +1:06,

10. Warren Barguil (Fr./Arkéa Samsic) rovnaký čas







konečné poradie:



1. Martinez 21:44:58 h,

2. Pinot +29 s,

3. G. Martin +41,

4. Pogačar +56,

5. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:38 min,

6. Bardet +1:43,

7. Dumoulin +2:07,

8. Kämna +2:14,

9. Barguil +2:49,

10. Kuss +2:55

Megéve 16. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Daniel Martinez sa stal celkovým víťazom 72. ročníka Critérium du Dauphiné. Jazdec stajne EF Pro Cycling rozhodol v záverečnej 5. etape, do ktorej už nenastúpil predchádzajúci líder poradia, Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Nedeľňajšiu etapu dlhú 153,5 km so štartom a cieľom v Megéve vyhral Sepp Kuss z USA.Pretekár Jumbo-Visma sa presadil v záverečnom stúpaní a cieľ preťal v čase 3:58:39 h. Na druhom mieste finišoval Martinez, pripísal si aj bonifikačné sekundy a v celkovom súčte zdolal domáceho Thibauta Pinota z FDJ, ktorý nastúpil do etapy ako priebežný líder celkovej klasifikácie, o 29 sekúnd. Tretie miesto v konečnom poradí získal ďalší Francúz Guillaume Martin z Cofidisu (+41 s).Na podujatí štartoval aj slovenský reprezentant Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe, pre ktorého to bola vrchárska previerka pred Tour de France (29. augusta - 20. septembra).Organizátori pripravili pre cyklistov náročnú vrchársku skúšku s ôsmimi stúpaniami vrátane toho záverečného do cieľa v Megéve s celkovým prevýšením vyše 4000 metrov. Po odstúpení Rogliča dostali šancu ďalší, pričom prvého Pinota a siedmeho Richieho Portea delilo len 21 sekúnd. V dvojminútovom rozpätí boli až trinásti jazdci. Aj preto sa už v prvom stúpaní na Côte de Domancy (2,5 km, 9,4%) začalo vo veľkom útočiť. V úniku sa nachvíľu ocitli šiesti pretekári z Top 10. Ich pokus sa skončil na stúpaní najvyššej kategórie Col de Romme (8,8 km, 8,9%), ale ihneď vyrazila dopredu ďalšia skupinka. Definitívny únik sa podaril až v treťom stúpaní na Col de la Colombiere (7,5 km, 8,5%), kde sa odtrhli Pavel Sivakov (Ineos) a Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Za nimi išla skupina najväčších favoritov, ktorá mala asi 20 členov.V nej sa na ďalších stúpaniach neustále útočilo a virtuálnemu lídrovi Pinotovi postupne odpadli všetci tímoví kolegovia. Asi 30 km pred cieľom mal ťažký pád Sivakov, ktorý sa však pozviechal a dotlčený s roztrhnutým dresom pokračoval ďalej. V šiestom stúpaní na Côte de Domancy (2,5 km, 9,4%) sa rozpadla aj skupina favoritov, keď zaútočili Miguel Angel Lopez (Astana) s Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates). Čoskoro ich dostihli aj Daniel Martinez (EF Pro Cycling) so Seppom Kussom (Jumbo-Visma) a štvorica sa pridala ku dvojici v úniku. Na predposlednom kopci Côte de Cordon (4,6 km, 8,2%) odpadol Alaphilippe, skupina okolo Pinota strácala minútu a pol.Francúzsky cyklista svoj boj o celkový triumf ešte nevzdával a v záverečnom stúpaní do Megéve (9 km, 4,6%) s ďalšími asi desiatimi jazdcami sťahovali manko na vedúce kvinteto. Z neho sa vydaril útok Kussovi asi osem kilometrov pred finišom a išiel si sám po víťazstvo. V samom závere sa stále súperilo o celkový triumf. Pinot bojoval v podstate už len s Martinezom, no Kolumbijčan mal štyri kilometre pred koncom na svojho súpera 20 sekúnd. Finišoval druhý a vybojoval si žltý dres.