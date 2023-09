Tréner Martinez vyzdvihol Lobotku: Slováci sú dobrí v hre bez lopty

Bratislava 7. septembra (TASR) - Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez vyzdvihol na slovenskom tíme najmä hru bez lopty a viacero hráčov európskeho kalibru. Pripomenul aj dôležitosť piatkového kvalifikačného zápasu na Tehelnom poli, ktorého výkop je na programe o 20.45 h.



Portugalsko je líder J-skupiny, doposiaľ nestratil v štyroch zápasoch ani bod a neinkasoval žiadny gól. So Slovenskom sa stretne prvýkrát od roku 2005, keď na seba tímy narazili v kvalifikácii na MS v Nemecku. Favorit vtedy remizoval v Bratislave 1:1 a odvetu vyhral 2:0. "Slovensko má veľmi dobrý tím, vážim si prácu Farcnesca Calzonu. Je silné najmä v hre bez lopty, vtedy napádajú a nenechajú hráčov tak. Septembrový asociačný termín býva veľmi zložitý, pretože hráči sú v nových kluboch a každý má inú minutáž. Všetci však vieme, aký dôležitý je tento zápas a čo nás čaká," uviedol Martinez na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave. "Som veľký fanúšik slovenského futbalu, sledovalo som ich na MS 2010. Pamätám si Mareka Hamšíka a Vladimíra Weissa ml. Keď som pôsobil v Premier League, snažil som sa ho angažovať a stretol som sa aj s jeho otcom. Máte kvalitných futbalistov, ktorí hrajú v popredných európskych kluboch, ako napríklad Stanislav Lobotka, Milan Škriniar či Lukáš Haraslín," dodal kouč, ktorý trénoval v najvyššej anglickej súťaži Wigan Athletic a Everton.







Slová trénera potvrdil aj stredopoliar Bernardo Silva z Manchestru City. Jeden z troch úradujúcich šampiónov Ligy majstrov v portugalskej nominácii taktiež vyzdvihol dvojicu Škriniar, Lobotka. "V prvom rade, Slovensko je taktiež ašpirant na postup na majstrovstvá Európy. Veľmi sa mi páči hra Škriniara a Lobotku, sledoval som ich v uplynulej sezóne. Slováci hrajú v rozostavení 4-3-3, poznáme ich silné stránky a ešte sa pozrieme na tie slabé," zhodnotil Silva.



V krajine majstrov Európy z roku 2016 bol tréner Martinez kritizovaný za výber hráčov, ktorí nedostávajú vo svojich kluboch až toľko priestoru. "Je to zaujímavé, máme 80 špičkových hráčov a väčšina z nich hrá v najlepších piatich ligách, ďalší majú tiež elitnú úroveň a vy musíte vybrať len 23 z nich. Portugalčania majú vlastný názor a nie je ľahké sa stotožniť s každým. Rozhodujem sa aj po osobnostnej stránke, je pre mňa dôležitejšie, keď chce hráč odovzdať všetko, ako jeho forma a minutáž v klube," vysvetlil kormidelník a dodal, že septembrový asociačný termín je úplne rozdielny ako marcový. Ten súčasný podľa neho komplikujú prestupy a hráči dostávajú v nových kluboch menšiu minutáž: "Septembrová reprezentačná pauza býva úplne iná od marcovej, táto je o vášni a osobnostnej stránke, marcová o forme." V tejto súvislosti spomenul aj hráčov so saudskoarabskej ligy vrátane hviezdneho Cristiana Ronalda. Ich výhodou je podľa neho lepšia kondícia, práve vďaka miestu v základe. "Hodnotím to tak, že hráči, ktorí sú v Saudskej Arábii, majú väčšiu fyzickú záťaž a majú aj lepšiu minutáž," povedal Martinez. Dodal, že v stretnutí so Slovenskom nenastúpi pre dôsledky zranenia stredopoliar Ruben Neves, aj on pôsobí na Arabskom polostrove, konkrétne v klube Al-Hilal. Otázne je podľa neho aj nasadenie Joaoa Felixa na celý zápas - útočník je v novom klube FC Barcelona a tréner sa zaoberá jeho kondíciou.







Portugalčania sa na NFŠ v Bratislave predstavia v piatok 8. septembra o 20.45 h, súboj s Lichtenštajnskom čaká Calzonov tím v pondelok o rovnakom čase. Tímy sa stretli celkovo štyrikrát, okrem spomínaných dvoch zápasoch to bolo v kvalifikácii na ME 2000 v Belgicku a Holandsku. Slovensko vyšlo z oboch duelov s nulovým bodovým ziskom po prehrách 0:3 a 0:1.