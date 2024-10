Martinez vyzdvihol výkony svojho tímu: Zlepšili sme naše kvality

Varšava 13. októbra (TASR) - Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez vyzdvihol zlepšené výkony svojho tímu v Lige národov. Portugalci zvládli aj svoj tretí zápas v 1. skupine A-divízii, keď v sobotu vo Varšave zvíťazili nad domácimi Poliakmi 3:1 a zatiaľ nestratili ani bod. Cristiano Ronaldo skóroval vo všetkých troch dueloch.



Hostia sa dostali do vedenia po pol hodine hry z kopačky Bernanda Silvu. O jedenásť minút neskôr zvýšil náskok favorita Ronaldo. Vd ruhom polčase rozjasal domáce publikom Piotr Zielinski, ktorý znížil na 1:2. V závere však nešťastný vlastný gól obrancu Jana Bednareka pochoval nádeje Poliakov na zisk bodu.



"Máme teraz k dispozícii viacero hráčov. Zvyšujeme našu konkurencieschopnosť, od európskeho šampionátu sme rozhodne zlepšili naše kvality. Náš hlavný cieľ je podať, čo najlepší výkon na MS 2026. Dnes som však veľmi spokojný s výkonom chlapcov. Videli sme nových hráčov, ktorí prirodzene zapadli do mužstva. Pre nás to bol veľmi dôležitý výsledok," zhodnotil Martinez podľa agentúry AFP.



Päťdesiatjedenročný kouč čelil v minulosti kritike za to, že nadmerne využíval Ronalda, ale proti Poľsku stiahol 39-ročného kanoniera už po hodine hry. "Je to dôležitý krok, súčasť manažovania hráčov. Čakajú nás totižto dva zápasy v priebehu 72-hodín. Diogo Jota nastúpil veľmi dobre. Je potrebné využívať hráčov, ktorých máme na lavičke," povedal Martinez. Tréner dal šancu aj niekoľkým novým tváram. Proti Poľsku sa po prvý raz predstavili obranca Renato Veiga a Samuel Costa. Dvadsaťjedenročný Veiga z FC Chelsea hral po boku Rubena Diasa, zatiaľ čo 23-ročný stredopoliar RCD Mallorca vystriedal v nadstavenom čase Silvu. "Renato Veiga je veľmi vyspelý a má správnu agresivitu na trávniku. Myslím, že spojenie s Rubenom Diasom bol dobrý krok. Hovoríme o zápase s jedným z najlepších hráčov v pokutovom území v súčasnom futbale (Robert Lewandowski). Som spokojný so všetkými novými tvárami, ukázali, že sú súčasťou tímu," uzavrel 51-ročný kormidelník.



Španieli zdolali doma v 4. skupine A-divízii Dánov 1:0. O rozhodujúci presný zásah sa postaral Martin Zubimendi, ktorý v zostave nahradil zraneného Rodriho. Dvadsaťpäťročný stredopoliar Realu Sociedad poslal svoj tím do vedenia v 79. minúte strelou spoza šestnástky. Duel viedol slovenský arbiter Ivan Kružliak. Obhajcovia titulu v Lige národov majú v tabuľke sedem bodov a vedú o bod pred svojim súperom. "V prvom polčase sme nehrali dobre, ale v druhom dejstve sme ich pritlačili," uviedol Zubimendi.



Rodri si v septembri počas zápasu v drese Manchestru City vážne zranil pravé koleno a musel podstúpiť operáciu krížneho väzu. Čerstvým majstrom Európy chýbali na súpiske aj Nico Williams a Dani Olmo, obaja sa zotavujú z menších zranení.