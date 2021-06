Martinez z Vegas hral semifinále proti Montrealu so zlomenou nohou

Las Vegas 26. júna (TASR) - Americký hokejista Alec Martinez z tímu Vegas Golden Knights hral v semifinále play off NHL proti Montrealu so zlomenou nohou. Na twitteri o tom informoval novinár Jesse Granger.



"V klube máme vynikajúcu zdravotnícku starostlivosť a skvelých lekárov. Bez nich by som to nedokázal. Pracovali neuveriteľne, aby mi dali príležitosť ísť na ľad a bojovať s chalanmi. Patrí im veľká vďaka," citoval Martineza zámorský žurnalista.



Martinez odohral v play off 19 zápasov a zaznamenal v nich šesť bodov za štyri góly a dve asistencie. Golden Knights prehrali v semifinále s Montrealom 2:4 na zápasy.