Martino z osobných dôvodov skončil na lavičke Interu Miami

Miami 19. novembra (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Gerardo Martino skončil z osobných dôvodov na lavičke Interu Miami. Bývalý kouč Barcelony a argentínskej reprezentácie doviedol v tejto sezóne mužstvo do play off zámorskej MLS ako prvý tím Východnej konferencie, v ktorej dosiahlo rekordných 74 bodov a vyslúžilo si tzv. Supporters' Shield, teda trofej pre najlepší klub základnej časti. Inter aj s hviezdnym Argentínčanom Lionelom Messim však nečakane vypadol už v 1. kole vyraďovačky.



"Tata" Martino prišiel do Interu Miami vlani v júni v rámci transformácie klubu, ktorá sa uskutočnila s príchodom Messiho. V prvej sezóne pod jeho vedením vyhralo mužstvo Ligový pohár, spoločný turnaj klubov MLS a mexickej Ligy MX. Inter v utorok oznámil, že Martino bude mať v piatok tlačovú konferenciu so spolumajiteľom klubu Jorgem Masom a prezidentom pre futbalové operácie Raulom Sanllehim.



Martino v minulosti hral i trénoval v argentínskom klube Newell's Old Boys, kde Messi s futbalom začínal. Meno si urobil ako tréner reprezentácie Paraguaja, ktorý priviedol do finále Copa America v roku 2011. Messi potom hral pod jeho vedením v Barcelone (2013-2014) i v národnom tíme Argentíny (2014–2016). Neskôr boli jeho trénerskými zastávkami Atlanta United a reprezentácia Mexika, s ktorou neuspel na MS 2022 v Katare. Informovala o tom agentúra AP.