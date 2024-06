Martinovi vyšiel návrat, na Bratislava Open je vo finále kvalifikácie

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenskému tenistovi Andrejovi Martinovi vyšiel návrat do súťažného kolotoča po dvojročnej prestávke. Na antukovom challengeri Bratislava Open postúpil do finále kvalifikácie po víťazstve 6:3, 4:6, 6:1 nad Rakúšanom Sandrom Koppom. V dueli o postup do hlavnej súťaže si v pondelok na Slovane zmeria sily s 21-ročným Čechom Martinom Krumichom.



Za porušenie antidopingových pravidiel dostal Martin 14-mesačný zákaz činnosti. V júni 2022 mal práve na Bratislava Open pozitívny dopingový nález na látku SARM S-22 a dočasne ho suspendovali. Hoci vyšetrovanie úmyselný doping z jeho strany nepreukázalo, Jednotka pre integritu tenisu (ITIA) vlani v apríli informovala o udelení dištancu, ktorý mu vypršal 5. júna.



V súboji s Koppom zúročil svoje skúsenosti. "Na tento zápas som sa pripravoval veľmi dlho. Zvládol som to celkom dobre. Bolo to veľmi emotívne, ale emócie som nemohol nejakým spôsobom vypustiť zo seba von. Snažil som sa udržať koncentrovaný. Bolo tu veľmi veľa ľudí, ktorí ma prišli podporiť,“ povedal Martin po víťaznom dueli pre oficiálnu webovu stránku turnaja.



Vo svojej hre videl rezervy. "Tenis nebol úplne najlepší. Bolo to nervózne z oboch strán. Ale myslím si, že som zvládol najmä začiatok. V zápase to už bolo hore-dole, ale je to pochopiteľné, keďže nemám zápasovú prax. V závere sa ukázalo, že mám natrénované veľmi dobre."