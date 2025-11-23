Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Šport

Marujamová vyhrala aj druhú individuálnu súťaž v Lillehammeri

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

Autor TASR
Lillehammer 23. novembra (TASR) - Japonská skokanka na lyžiach Nozomi Marujamová vyhrala aj druhú individuálnu súťaž nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V dejisku ZOH 1994 triumfovala po sobote aj v nedeľu suverénnym spôsobom s vyše 28-bodovým náskokom pred Heidi Dyhre Traaserudovou z Nórska, tretia skončila slovinská reprezentantka Nika Prevcová. Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.



SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri:

ženy - individuálna súťaž na veľkom mostíku:

1. Nozomi Marujamová (Jap.) 283,6 b. (134,0+133,0 m), 2. Heidi Dyhre Traaserudová (Nór.) 254,8 (127,5+130,0), 3. Nika Prevcová (Slovin.) 250,4 (128,0+123,0)




Celkové poradie SP (2 z 33):

1. Marujamová 200 bodov, 2. Abigail Strateová (Kan.) a Traaserudová obe po 125
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali