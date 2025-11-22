Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Marujamová vyhrala úvodnú individuálnu súťaž v Lillehammeri

Na snímke slovinská reprezentantka v skokoch na lyžiach Nika Prevcová počas kvalifikácie na sobotňajšiu úvodnú súťaž Svetového pohára v nórskom Lillehammeri 22. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

Autor TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Japonská skokanka na lyžiach Nozomi Marujamová vyhrala úvodnú individuálnu súťaž nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V dejisku ZOH 1994 triumfovala suverénnym spôsobom s vyše 25-bodovým náskokom pred Kanaďankou Abigail Strateovou, tretia skončila Rakúšanka Lisa Ederová. Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.



SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri:

ženy - individuálna súťaž na veľkom mostíku:

1. Nozomi Marujamová (Jap.) 285,5 b. (133,5 +130,5 m), 2. Abigail Strateová (Kan.) 259,7 (129,0+121,0), 3. Lisa Ederová (Rak.) 255,4 (121,0+125,5)

Celkové poradie SP (1):

1. Marujamová 100 bodov, 2. Strateová 80, 3. Ederová 60
