Marujamová vyhrala úvodnú individuálnu súťaž v Lillehammeri
Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
Autor TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Japonská skokanka na lyžiach Nozomi Marujamová vyhrala úvodnú individuálnu súťaž nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V dejisku ZOH 1994 triumfovala suverénnym spôsobom s vyše 25-bodovým náskokom pred Kanaďankou Abigail Strateovou, tretia skončila Rakúšanka Lisa Ederová. Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri:
ženy - individuálna súťaž na veľkom mostíku:
1. Nozomi Marujamová (Jap.) 285,5 b. (133,5 +130,5 m), 2. Abigail Strateová (Kan.) 259,7 (129,0+121,0), 3. Lisa Ederová (Rak.) 255,4 (121,0+125,5)
Celkové poradie SP (1):
1. Marujamová 100 bodov, 2. Strateová 80, 3. Ederová 60
