< sekcia Šport
Marušič rozhodol o výhre Lazia nad Sassuolom 2:1 v Serii A
Lazio Rím – US Sassuolo Calcio 2:1 (1:1).
Autor TASR
Rím 10. marca (TASR) - Čiernohorský obranca Adam Marušič rozhodol hlavičkou v druhej minúte nadstavenia o víťazstve Lazia Rím v dueli 28. kola talianskej Serie A doma nad Sassuolom 2:1. Rimania tak ukončili šnúru štyroch duelov bez plného bodového zisku a v tabuľke im patrí 10. priečka. O pozíciu vyššie je Sassuolo, ktoré vyhralo predchádzajúce tri stretnutia.
Serie A - 28. kolo:
Lazio Rím – US Sassuolo Calcio 2:1 (1:1)
Góly: 2. Maldini, 90.+2 Marušič – 35. Lauriente
Lazio Rím – US Sassuolo Calcio 2:1 (1:1)
Góly: 2. Maldini, 90.+2 Marušič – 35. Lauriente