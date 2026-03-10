Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Šport

Marušič rozhodol o výhre Lazia nad Sassuolom 2:1 v Serii A

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lazio Rím – US Sassuolo Calcio 2:1 (1:1).

Autor TASR
Rím 10. marca (TASR) - Čiernohorský obranca Adam Marušič rozhodol hlavičkou v druhej minúte nadstavenia o víťazstve Lazia Rím v dueli 28. kola talianskej Serie A doma nad Sassuolom 2:1. Rimania tak ukončili šnúru štyroch duelov bez plného bodového zisku a v tabuľke im patrí 10. priečka. O pozíciu vyššie je Sassuolo, ktoré vyhralo predchádzajúce tri stretnutia.



Serie A - 28. kolo:

Lazio Rím – US Sassuolo Calcio 2:1 (1:1)

Góly: 2. Maldini, 90.+2 Marušič – 35. Lauriente
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch