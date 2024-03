„Masák“ v Holmenkollene vyhral Laegreid pred Dollom a Nelinom

7. kolo SP v Holmenkollene:



preteky s hromadným štartom mužov na 15 km:



1. Sturla Holm Laegreid (Nór.) 37:52,0 min (1), 2. Benedikt Doll (Nem.) +6,4 s (2), 3. Jesper Nelin (Švéd.) +9,9 (1), 4. Fabien Claude +15,3 (2), 5. Emilien Jacquelin (obaja Fr.) +17,7 (3), 6. Philipp Nawrath (Nem.) +18,6 (1), 7. Tarjei Bö (Nór.) +20,0 (3), 8. Justus Strelow (Nem.) +33,1 (0), 9. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +41,7 (4), 10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +52,4 (4)







poradie SP (po 16 z 21 pretekov):



1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 878 b., 2. T. Bö 819, 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) 769, 4. Laegreid 728, 5. Christiansen 673, 6. Endre Strömsheim (Nór) 605







poradie v pretekoch s hromadným štartom (3 zo 4):



1. Dale-Skjevdal 174, 2. Christiansen 166, 3. J. T. Bö 162

Holmenkollen 2. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid zvíťazil v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom na podujatí 7. kola Svetového pohára na domácej trati v Holmenkollene. Na 15 km trati so štyrmi streleckými položkami triumfoval s náskokom 6,4 sekundy pred Nemcom Benediktom Dollom. Pódium doplnil Jesper Nelin zo Švédska (+9,9 s). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Laegreid nadviazal na víťazstvo z piatkových vytrvalostných pretekov. Bol to pre neho druhý triumf v sezóne, okrem toho získal zlato v šprinte na nedávnych MS v českom Novom Meste na Morave. Nór skončil trinástykrát vo SP na prvom mieste a druhýkrát v "masáku". Jeho reprezentačný kolega Johannes Dale-Skjevdal obsadil 17. pozíciu, ale napriek tomu si udržal vedenie v poradí disciplíny.V celkovom hodnotení prestížneho seriálu zostal na čele Johannes Thingnes Bö, ktorý bol v sobotu štrnásty. Pred jeho bratom Tarjeiom má k dobru už len 59 bodov.Oproti ženským pretekom sa zlepšili podmienky na strelnici, keď vietor mierne zoslabol. Aj napriek tomu strieľalo na prvej položke čisto len desať biatlonistov. Na čelo sa dostali Švédi, viedol Martin Ponsiluoma a tesne za ním bol Sebastian Samuelsson. Výrazne zaváhal priebežne vedúci muž celkového poradia J. T. Bö, ktorý minul až trikrát a patrilo mu až 28. miesto. Samuelsson zvládol čisto aj druhú ležku a posunul sa na prvú priečku. Za ním bol T. Bö a kontakt držali aj Nemci Doll a Justus Strelow. Ponsiluoma netrafil dva terče a klesol na 12. pozíciu. J. T. Bö na druhej nezaváhal a posunul sa na 17. miesto.Prvá stojka premiešala poradie na čele. Samuelsson raz minul a klesol na tretiu priečku. Prvý bol T. Bö a hneď za ním Doll. Obaja zostrelili všetky terče. Stopercentný bol už len štvrtý Strelow. J. T. Bö si pripísal ďalšiu chybu, no bol trinásty. T. Bö však na záverečnej položke až trikrát minul, Doll dvakrát. Samuelsson šancu nevyužil a urobil tiež tri chyby. Na čelo sa dostal Laegreid a už svoje vedenie nepustil. Druhý skončil Doll, keď na trati zdolal Nelina.