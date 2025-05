Masalela prekonal svoj výkon roka, Bolová vzala zápis Zapletalovej

Diamantová liga - míting v marockom Rabate:



Muži



100 m: 1. Akani Simbine (JAR) 9,95 s, 2. Ferdinand Omanyala (Keňa) 10,05, 3. Fred Kerley (USA) 10,07



200 m: 1. Courtney Lindsey 20,04 s, 2. Joseph Fahnbulleh (Libér.) 20,12, 3. Fred Kerley (USA) 20,16



400m: 1. Jacory Patterson (USA) 44,37 s, 2. Zakithi Nene (JAR) 44,46, 3. Quincy Hall (USA) 44,90



800 m: 1. Tshepiso Masalela (Bot.) 1:42,70 min - svetový výkon roka, 2. Max Burgin (V. Brit.) 1:43,34, 3. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:43,37



1500 m: 1. Jonah Koech (USA) 3:31,43, 2. Reynold Cheruiyot 3:31,78, 3. Festus Lagat (obaja Keňa) 3:32,06



3000 m prek.: 1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:00,70 - svetový výkon roka, 2. Frederik Ruppert (Nem.) 8:01,49, 3. Edmund Serem (Keňa) 8:07,47



vrh: 1. Payton Otterdahl (USA) 21,97 m - svetový výkon roka, 2. Rajindra Campbell (Jam.) 21,95, 3. Joe Kovacs (USA) 21,52





Ženy



100 m: 1. Shericka Jacksonová (Jam.) 11,04 s, 2. Maria McCoyová (Libéria) 11,08, 3. Jacious Searsová (USA) 11,11



100 m prek.: 1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,45 s, 2. Nadine Visserová (Hol.) 12,67, 3. Pia Skrzyszowska (Poľ.) 12,69



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,46 s, 2. Andrenette Knightová (Jam.) 53,90, 3. Ayomide Folorunsová (Tal.) 54,74



800 m: 1. Tsige Dugumová (Etiop.) 1:57,42 min, 2. Prudence Sekgodisová (JAR) 1:57,52, 3. Addison Wileyová (USA) 1:57,55



1500 m: 1. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 3:58,04 min, 2. Worknesh Meselová (Etiop.) 3:58,44, 3. Dorcus Ewoiová (Keňa) 3:59:25



3000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 8:11,56 min - africký rekord, svetový výkon roka, rekord DL, 2. Nadia Battoclettiová (Tal.) 8:26,27 min, 3. Sarah Healyová (Ír.) 8:27,02



žrď: 1. Katie Moonová (USA) 4,73 m, 2. Tina Šutejová (Slovin.) 4,63, 3. Gabriela Leonová (USA) 4,63



oštep: 1. Elina Tzengková (Gréc.) 64,60 m, 2. Adriana Vilagošová (Srb.) 63,25, 3. Anete Sietinová (Lot.) 60,19



Rabat 25. mája (TASR) - Botswanský bežec Tshepiso Masalela zabehol na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Rabate svetový výkon roka v behu na 800 m - 1:42,70 min. O najlepšie výkony sezóny sa na štvrtom podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu postarali aj Payton Otterdahl z USA vo vrhu guľou (21,97 m), bežkyňa Beatrice Chebetová z Keňe (8:11,56 min) v behu na 3000 metrov a domáci Soufiane El Bakkali v disciplíne 3000 m prek. (8:00,70 min).Masalela prekonal svoj vlastný zápis z minulotýždňového mítingu v Dauhe. Dokázal zvíťaziť aj v konkurencii Emmanuela Wanyonyiho, držiteľa zlata z vlaňajšej olympiády v Paríži. Ten skončil tretí (1:43,37), pričom druhé miesto obsadil Brit Max Burgin (1:43,34).Vrh guľou pritiahol do Maroka zvučnejšie mená, keďže bol zaradený do kategórie Diamantová liga plus a ponúkal vyššie prize money. O svetový výkon roka sa nakoniec postaral 29-ročný Otterdahl, ktorý zdolal úradujúceho držiteľa olympijského bronzu Rajindru Campbella z Jamajky. Pódium doplnil víťazov krajan Joe Kovacs.V neolympijskej disciplíne 3000 metrov žien dosiahla Chebetová nielen svetový výkon roka, ale aj africký rekord a historicky najlepší zápis Diamantovej ligy. Dvojnásobná zlatá olympionička z Paríža (5000 m, 10.000 m) nadelila najbližšej súperke, Talianke Nadii Battoclettiovej, takmer pätnásť sekúnd. Najlepšiu trojku doplnila Írka Sarah Healyová.Dvadsaťdeväťročný El Bakkali potvrdil svoju kvalitu na 3000 m prekážky. V domácom Rabate zvíťazil dvojnásobný majster sveta tesne pred Nemcom Frederikom Ruppertom (8:01,49) a Edmundom Seremem z Kene (8:07,47). Na podujatí padol zásluhou Femke Bolovej aj európsky výkon roka na 400 m prekážky. Holanďanka ho tak výkonom 52,46 s po niekoľkých hodinách vzala Slovenke Emme Zapletalovej, ktorá dosiahla na bronzovom mítingu v Bruseli čas 54,74 sekundy.