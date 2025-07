Masaryková uspela aj v druhom zápase na turnaji do 14 rokov

Londýn 11. júla (TASR) - Slovenská tenistka Laura Masaryková uspela aj vo svojom druhom vystúpení na výberovom turnaji hráčov do 14 rokov vo Wimbledone. V zápase D-skupiny zdolala na londýnskej tráve Jensi Dipakbhaiovú Kanabarovú z Indie 6:4, 7:6 (4).



Podujatie pozostáva zo štyroch skupín po štyroch hráčoch v chlapčenskej aj dievčenskej kategórii, zúčastňuje sa na ňom najlepšia šestnástka chlapcov a dievčat do 14 rokov. Víťazi štyroch skupín postúpia do semifinále, ostatní hráči budú hrať o umiestnenie.