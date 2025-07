Masaryková zvíťazila v prvom vystúpení na turnaji do 14 rokov

Londýn 10. júla (TASR) - Slovenská tenistka Laura Masaryková uspela vo svojom úvodnom vystúpení na výberovom turnaji hráčov do 14 rokov vo Wimbledone. V zápase D-skupiny zdolala na londýnskej tráve Yerin Lim z Kórejskej republiky 6:1, 4:6, 10:6.



Masaryková začala zápas suverénne a prvý set ovládla jasne 6:1. V druhom dejstve sa však Limová vrátila do hry, predviedla sebavedomý výkon a vynútila si supertajbrejk. V ňom Slovenka ukázala mentálnu odolnosť a hernú vyspelosť, keď ho zvládla po výsledku 10:6. „Som nesmierne šťastná, že som mohla stáť na kurte Wimbledonu a zvíťaziť v takomto náročnom zápase. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú – túto výhru venujem vám,“ uviedla pre TASR 14-ročná tenistka.



Podujatie pozostáva zo štyroch skupín po štyroch hráčov v chlapčenskej aj dievčenskej kategórii, zúčastní sa ho tak najlepšia šestnástka chlapcov a dievčat do 14 rokov. Víťazi štyroch skupín postúpia do semifinále, ostatní hráči budú hrať o umiestnenie.



Wimbledon vo vekovej kategórii do 14 rokov je pomerne novou súťažou, hrá sa iba od roku 2022. Informoval Slovenský tenisový zväz (STZ).