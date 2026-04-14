Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
Mascherano z osobných dôvodov odchádza z postu trénera Interu Miami

.
Na snímke Javier Mascherano. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miami 14. apríla (TASR) - Argentínčan Javier Mascherano z osobných dôvodov odchádza z postu trénera futbalistov Interu Miami. K tomuto kroku sa odhodlal štyri mesiace po tom, ako priviedol tím okolo Lionela Messiho k triumfu v MLS Cupe. Informovala o tom agentúra AP.

Mascherano v minulosti s Messim hrával v Barcelone i v argentínskej reprezentácii. „Chcel by som sa klubu poďakovať za prejavenú dôveru. Každý jeden zamestnanec tejto organizácie si zaslúži uznanie za to, že prispel ku kolektívnemu dielu. Špeciálna vďaka patrí hráčom, ich zásluhou sme mohli zažiť nazabudnuteľné momenty,“ uviedol Mascherano vo svojom vyhlásení.
.

