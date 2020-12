Mašek zo Solúna späť do Lodže, cesty Fenoglia a Busta sa rozišli

Bratislava 6. decembra (TASR) - Slovenský volejbalový tréner žien Michal Mašek sa po roku a pol vrátil z gréckeho PAOK Solún do popredného poľského klubu LKS Lodž, s ktorým vlani získal národný titul a predvlani ligové striebro. V Grécku sa pre koronakrízu od začiatku novembra nehrá.



Tridsaťsedemročný Mašek už má na lavičke svojho staronového zamestnávateľa za sebou aj víťazný návrat, LKS si vo štvrtok v Tauron lige poradil 3:1 s domácim Radomom a posunul sa práve pred neho na 3. priečku (bilancia 7-4) za suverénny Rzeszów (11-0) a svojho mestského rivala Budowlani (9-3). LKS v tomto ročníku účinkuje aj v Lige majstrov.



Mašek, ktorý ako asistent trénera Marca Fenoglia pomohol slovenskej reprezentácii na vlaňajšom domácom šampionáte EuroVolley v Bratislave k historickému postupu do osemfinále, pôsobil na Slovensku v Doprastave Bratislava, Senici a COP Nitra. Od roku 2011 robí dobré meno slovenskému volejbalu v zahraničí - pred prvým príchodom do LKS v roku 2016 zbieral tímové úspechy ako asistent v Stuttgarte, Chemiku Police a Drážďanoch.



Hlavný tréner slovenskej ženskej reprezentácie Fenoglio sa počas tohto víkendu dohodol na ukončení spolupráce s iným účastníkom Ligy majstrov 2020/2021 Bustom Arsiziom. Tímu sužovanému problémami s koronavírusom a zraneniami sa od začiatku sezóny nedarí podľa predstáv, v najvyššej súťaži mu s tromi výhrami a siedmimi prehrami patrí až 10. pozícia.



Skúsený 50-ročný taliansky kouč, ktorý má na konte aj triumfy v Serie A1 či Lige majstrov, zabojuje v máji so Slovenkami v odloženej kvalifikácii o postup na ME 2021 a druhú účasť medzi kontinentálnou elitou za sebou. Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie.