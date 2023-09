Maskotmi MS 2024 v Česku budú opäť králiky z klobúka Bob a Bobek

Praha 26. septembra (TASR) - Maskotmi budúcoročných hokejových majstrovstiev sveta v Českej republike budú rovnako ako v roku 2015 Bob a Bobek. V utorok to uviedli zástupcovia organizačného výboru šampionátu a Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH).



Predseda pražského organizačného výboru Petr Bříza zdôraznil, že jednou z možností bol aj puk. Nakoniec sa však opäť rozhodli pre populárnych králikov z klobúka, známe postavičky Večerníčka.



"Uplynulých 15 mesiacov sme chodili na kongresy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a všetci sa nás pýtali, prečo opäť nepoužijeme králiky. Po všetkých právnych rokovaniach sme našli riešenie, ako ich použiť a sme radi, že ich máme. Nie je jednoduché nájsť riešenie, ktoré by spĺňalo požiadavky vzťahu k Českej republike, hokeju, pôsobeniu maskotov a akceptácii fanúšikov. Bob a Bobek toto všetko spĺňajú," cituje internetový portál idnes.cz slová Břízu.



Pred ôsmimi rokmi mali Bob a Bobek oblečené červené dresy, budúci rok to budú tmavomodré. "Hlavnou vecou je, že modrá farba je vo vizuálnom štýle šampionátu," konštatoval Bříza. Slovenskí hokejisti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta v ostravskej B-skupine v piatok 10. mája o 16.20 h. V "béčku" sa stretnú ešte s Kazachstanom, USA, Poľskom, Francúzskom, Lotyšskom a Švédskom.