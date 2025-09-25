Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maskotmi šampionátu budú los Maple, jaguár Zayu a orol Clutch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šampionát sa uskutoční od 11. júna do 19. júla, prvýkrát sa na ňom predstaví 48 tímov.

New York 25. septembra (TASR) - Futbalové MS 2026 v Kanade, Mexiku a USA budú mať až troch maskotov. Stali sa nimi los Maple, jaguár Zayu a orol skalný Clutch. Každý bude symbolizovať jednu z usporiadateľských krajín, uviedla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vo svojom vyhlásení.

Šampionát sa uskutoční od 11. júna do 19. júla, prvýkrát sa na ňom predstaví 48 tímov. „Z maskotov vyžaruje radosť, energia a duch spolupatričnosti. Som presvedčený, že prispejú k zábave a vytvoria neuveriteľnú atmosféru," citovala DPA slová prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
