Maslo a Gerec predĺžili zmluvy v Ružomberku

Ružomberok 12. mája (TASR) - Stopér a kapitán Ján Maslo podpísal vo štvrtok s futbalovým klubom MFK Ružomberok nový kontrakt do 30. mája 2023. Krídelník Štefan Gerec sa dohodol na predĺžení spolupráce o dva roky, do 30. mája 2024.



"Prišla ponuka na predĺženie zmluvy a s radosťou som ju akceptoval. Teším sa na európsku súťaž a v ďalšom fortunaligovom ročníku by bolo pekné zopakovať aktuálnu sezónu," uviedol 36-ročný Maslo, ktorý bol v kádri už v sezóne 2005/2006, keď Liptáci získali double. Vo Fortuna lige nastúpil na 315 zápasov, v ktorých 30-krát skóroval.



Gerec zažil prvoligový debut v Ružomberku v ročníku 2012/2013. Momentálne má na konte 147 duelov a 28 gólov v najvyššej slovenskej súťaži. "Končila sa mi stará zmluva a rád som prijal oslovenie na ďalšiu spoluprácu. Dúfam, že aj naďalej bude Ružomberok v hre o popredné priečky a takisto o európske súťaže. Už teraz som zvedavý, s kým sa stretneme v Konferenčnej lige," povedal 29-ročný Gerec.