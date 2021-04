Mašlonka má zastavenú činnosť od disciplinárnej komisie SZĽH

Michalovce 21. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) pozastavila činnosť útočníkovi HK Dukla Ingema Michalovce Marekovi Mašlonkovi. Dôvod je narazenie na mantinel útočníka HK Poprad Dávida Skokana v 4. semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy.



K inkriminovanému momentu došlo po tom, čo Skokan strelou do prázdnej bránky skóroval na 5:2. Keď bol krátko na to otočený tvárou k mantinelu, dostal úder zozadu od Mašlonku. „Hráč sa mal dopustiť konania, ktoré vykazuje znaky disciplinárneho previnenia vrazenie na mantinel. Vzhľadom na závažnosť konania ako aj vzhľadom na závažnosť následku rozhodla DK tak, že vydala predbežné opatrenie, ktorým zakazuje Marekovi Mašlonkovi výkon športovej činnosti s účinnosťou od 21. apríla," uviedla DK SZĽH v uznesení.



Po spomínanom zápase dal podnety na DK SZĽH aj michalovský klub. Išlo o zákroky popradských hráčov Adama Drgoňa a Marcela Haščáka. V ich prípade však DK nezačala disciplinárne konanie. Tresty, ktoré týmto hráčom udelili rozhodcovia počas zápasu, považuje DK za dostatočné.