Masný a Samsely sú asistentmi pri mužskej volejbalovej reprezentácii

Bratislava 25. januára (TASR) - Michal Masný a Tomáš Samsely budú asistentmi belgického trénera Stevena Vanmedegaela pri mužskej volejbalovej reprezentácii Slovenska. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF) na svojej oficiálnej stránke.



Michal Masný pôsobí po skončení aktívnej kariéry prvý rok ako hlavný tréner v tíme poľského prvoligistu BKS Visla Bydgoszcz, Tomáš Samsely účinkuje tretiu sezónu ako asistent trénera na lavičke českého Kladna.



Pri nástupe na slovenskú lavičku mal belgický kouč možnosť priniesť si do realizačného tímu jedného človeka. Voľba padla na kondičného trénera Bartosza Bielendu. "S oboma asistentmi som bol v telefonickom kontakte a bavili sme sa spolu. Čakali sme len na to, kým sa dotiahnu administratívne veci zo strany federácie. Rozprávali sme sa viackrát a som rád, že je to uzavreté. Michal Masný bol vynikajúci nahrávač a rozbieha svoju trénerskú kariéru, Tomáš Samsely pôsobí v Česku, kde je veľa našich chlapcov, tak má o nich prehľad. Veľmi sa teším na spolupráci s nimi," povedal tréner slovenskej mužskej reprezentácie Steven Vanmedegael pre svf.sk.



Masný uzavrel svoju bohatú hráčsku kariéru len minulý rok a dostal ponuku hlavného trénera v poľskom prvoligovom klube BKS Visla Bydgoszcz. Po nej prišla zo strany Slovenskej volejbalovej federácie tiež na post asistenta trénera. "Vnímam to ako niečo extra. V podstate som ako tréner ešte nič nedokázal a od SVF som dostal takú dôveru, aby som sa stal asistentom trénera a pomohol národnému tímu. Tak, ako som pomáhal ako hráč, tak som pripravený pomáhať ako tréner. Určite je to veľká česť byť opäť súčasťou reprezentácie. Môže mi to pomôcť a určite sa niečo naučím, lebo Steven je výborný tréner. Veľa zavážilo aj to, že hlavný tréner má podobnú volejbalovú víziu ako ja a to je super. Bola to jedna z mojich podmienok, aby som mal rovnaký pohľad na volejbal ako hlavný tréner a aby sme nešli myšlienkovo proti sebe. Musíme mať na volejbal rovnakú myšlienku, aby som mu vedel pomôcť a aby sme mohli napredovať. Pozíciu asistenta trénera pri reprezentácii som rozoberal z každej strany a nakoniec som sa rozhodol, že túto rolu prijmem," uviedol Masný, ktorý ako hráč odohral za reprezentáciu 206 zápasov a v historickej tabuľke štartov je na 3. pozícii.



Pre 33-ročného Samselyho to bude v rámci práce pri reprezentácii nová rola. V rokoch 2019 a 2021 pracoval ako štatistik pri ženskej reprezentácii. "Momentálne väčšia výzva alebo honor neexistujú. So Stevenom sme sa rozprávali akým systémom budeme pracovať a rôzne veci zoširoka. Na podrobné debaty ešte príde čas. Keď som túto ponuku dostal, vo vnútri som nemal nad čím premýšľať. Keďže však mám rodinu, tak sme sa museli doma poradiť a prešlo to. Som rád a veľmi sa na túto výzvu teším,“ povedal Samsely, ktorý pôsobí v tíme českého extraligistu z Kladna.