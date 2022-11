Masters: Djokovič vyhral nad Rubľovom a postúpil do semifinále

Turnaj majstrov v Turíne - červená skupina:



Novak Djokovič (Srb-7) - Andrej Rubľov (Rus-6) 6:4, 6:1

Turín 16. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič uspel aj v druhom stretnutí na turnaji majstrov v Turíne a postúpil do semifinále. Po výhre nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom zdolal v červenej skupine aj ruského tenistu Andreja Rubľova za 69 minút po setoch 6:4, 6:1.Dvadsaťpäťročný Rus nenadviazal na výhru nad krajanom Daniilom Medvedevom a v zápase proti Djokovičovi ťahal za kratší koniec. Zlomový moment prišiel v závere prvého setu, keď za stavu 5:4 v prospech Srba stratil Rubľov svoje podanie a prehral úvodný set 6:4. Siedmy nasadený hráč na turnaji následne nezachytil ani začiatok druhého dejstva, čo srbský tenista využil na okamžitý brejk a bolo po zápase. Djokovič stratil v druhom sete na svojom podaní iba štyri fiftíny a poľahky ho vyhral 6:1."Odohral som jeden z najlepších zápasov za celý rok. Súper je súťaživý typ a má silné stránky, najmä servis a forhend. Našiel som správny štýl hry. Myslím, že on nezvládol niektoré momenty, čo ho zlomilo a ja som to využil. Najväčšia motivácia je pre mňa, keď je na zápase prítomná rodina. Som rád, že som v semifinále. Stále je ale tlak vyhrať každý jeden zápas. Musím nájsť proti Medvedevovi správny rytmus, pretože je jedným z najlepších hráčov," povedal v pozápasovom interview. Djokovič sa stal po Nórovi Casperovi Ruudovi druhým semifinalistom.