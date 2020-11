Medvedev zdolal Zvereva: Našiel som energiu

Skupina Tokio 1970



Novak Djokovič (Srb.-1) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 6:3, 6:2



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Alexander Zverev (Nem.-5) 6:3, 6:4



tabuľka:



1. Djokovič 1 1 0 2:0 1



2. Medvedev 1 1 0 2:0 1



3. Zverev 1 0 1 0:2 1



4. Schwartzman 1 0 1 0:2 0

Londýn 16. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič úspešne odštartoval účinkovanie na koncoročnom turnaji majstrov v Londýne. Najvyššie nasadený hráč v prvom dueli skupiny s názvom Tokio 1970 potvrdil úlohu favorita a osmičku podujatia Diega Sebastiana Schwartzmana z Argentíny zdolal v dvoch setoch 6:3, 6:2. Vo večernom stretnutí si Rus Daniil Medvedev poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 6:4.Djokovič vylepšil vzájomnú bilanciu so svojim súperom na 6:0, vôbec prvýkrát sa obaja hráči stretli v hale. Vstup vyšiel nečakane lepšie Argentínčanovi, ktorý sa už v treťom geme dostal k dvom brejkbalom a ten druhý aj premenil. Srb reagoval okamžite rebrejkom a definitívne prevzal réžiu nad zápasom. Vo ôsmej hre po boji zobral Schwartzamovi servis na 5:3 a v nasledujúcom geme premenil hneď prvý setbal. Djokovič vyhral päť hier za sebou, takže sa v druhom dejstve dostal do náskoku 2:0. Argentínsky debutant na turnaji majstrov už v ďalšom priebehu nedokázal zdramatizovať vývoj duelu, variabilnejšie hrajúci Srb ho opätovne brejkol na 4:1 a pripísal si suverénne víťazstvo. Zápas trval 78 minút.povedal v pozápasovom rozhovore Djokovič, ktorý môže v londýnskej 02 aréne celkovým triumfom dosiahnuť rekordné šieste víťazstvo v sezónnom finále. Historicky by sa tak vyrovnal tentoraz absentujúcemu Rogerovi Federerovi zo Švajčiarska. Zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu získal naposledy trofej na turnaji majstrov v roku 2015.Štvrtý nasadený Medvedev si v druhom dueli skupiny zopakoval triumf nad Zverevom z nedávneho finále turnaja Masters v Paríži. Nepriaznivú vzájomnú bilanciu so svojim rivalom tak znížil na 3:5, keď uspel v treťom z uplynulých štyroch súbojov. Zverev sa trápil najmä v prvom sete na podaní, súperovi ponúkol brejkbaly pri troch svojich podaniach za sebou a o dve z nich aj prišiel. Rus od stavu 2:2 vyhral tri gemy za sebou, získal rozhodujúci náskok a prvý set získal v pomere 6:3. V druhom si obaja hráči držali servis do stavu 3:3, v siedmej hre Medvedev znova súpera brejkol a náskok si už vziať nenechal. Po 1:29 h premenil hneď prvý mečbal." vyhlásil Medvedev, ktorý po troch prehrách na vlaňajšom podujatí dosiahol svoje prvé víťazstvo na turnaji majstrov v kariére. Zverev netajil sklamanie:Do semifinále turnaja majstrov sa z každej skupiny prebojujú prví dvaja hráči.