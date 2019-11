Masters: Polášek s Dodigom vyhrali záverečný duel v skupine

konečná tabuľka:



1. Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N.Zél.) 3 2 1 4:2 2*



2. Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.) 3 2 1 4:4 2*



----------------------------------------------------------------



š. Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.) 3 1 2 3:5 1



4. Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR) 3 1 2 4:4 1





*- postup do semifinále



/pri rovnosti bodov rozhodol o poradí v tabuľke vzájomný zápas/



Londýn 14. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa s účinkovaním na deblovom turnaji majstrov v Londýne rozlúčili víťazstvom. Ôsmy nasadený pár si vo štvrtok poradil s Ravenom Klaasenom z JAR a Michaelom Venusom z Nového Zélandu v dvoch setoch 7:6 (4), 6:4.Polášek s Dodigom už po dvoch predchádzajúcich prehrách nemali šancu na postup zo skupiny Jonasa Björkmana a v tabuľke obsadili poslednú štvrtú priečku. S víťazmi skupiny Klaasenom a Venusom ale uspeli aj v treťom tohtoročnom vzájomnom stretnutí a bilanciu upravili na 3:0 vo svoj prospech.Ako prví brejkli súpera Klaasen s Venusom v piatej hre prvého setu pri podaní Dodiga. Tesne predtým si po parádnych returnoch Poláška vypracoval dva brejkbaly aj slovensko-chorvátsky pár, ale šancu nevyužil. Ani manko 2:4 ale neznamenalo definitívu, Polášek s Dodigom otočili na 5:4 a pri nasledujúcom podaní Venusa mali k dispozícii dva setbaly. Novozélanďan ich na servise odvrátil, v tajbrejku už ale tretí setbal za stavu 6:4 Polášek vydareným returnom premenil.Druhý set rozhodol brejk slovensko-chorvátskeho tandemu v piatej hre za stavu 2:2. Polášek na dvorci exceloval, hoci sa nezdal stopercentne fit a v prestávkach medzi gemami si stojac "naťahoval" nohu. Práve pri jeho servise za stavu 5:4 využila ôsma nasadená dvojica tretí mečbal po ese slovenského reprezentanta.Polášek bol druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý štartoval na turnaji majstrov. V roku 2009 sa na záverečnom vrchole sezóny zúčastnil Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera.V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. V roku 2000 mal ísť na Masters v pozícii náhradníka Dominik Hrbatý. Pre zranenie jeho deblového partnera Čecha Martina Damma, ktorý musel ísť na operáciu, však do dejiska turnaja neodcestoval.Popoludní si druhú semifinálovú miestenku vybojoval poľsko-brazílsky pár Lukasz Kubot, Marcelo Melo. Ako turnajové dvojky si poradili v priamom súboji o postup zo skupiny so štvrtou nasadenou americko-britskou dvojicou Rajeev Ram, Joe Salisbury 6:7 (5), 6:4 a 10:7 v tzv. supertajbrejku.- Raven Klaasen, Michael Venus (4-JAR/N. Zél.) 7:6 (4), 6:4,- Rajeev Ram, Joe Salisbury (4-USA/V. Brit.) 6:7 (5), 6:4, 10:7