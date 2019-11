Turnaj majstrov: Tsitsipas zdolal Zvereva

Turnaj majstrov v Londýne:



dvojhra



Skupina Andreho Agassiho



Rafael Nadal (1-Šp.) - Daniil Medvedev (4-Rus.) 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4), Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.) - Alexander Zverev (7-Nem.) 6:3, 6:2

Tabuľka:



1. Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 2 2 0 4:0 2*



2. Alexander Zverev (Nem.) 2 1 1 2:2 1



3. Rafael Nadal (Šp.) 2 1 1 2:3 1



4. Daniil Medvedev (Rus.) 2 0 2 1:4 0



* - postup do štvrťfinále

Londýn 14. novembra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvíťazil aj vo svojom druhom zápase na turnaji majstrov v Londýne a ako prvý postúpil zo skupiny Andre Agassiho do semifinále. V stredajšom súboji si poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom hladko 6:3 a 6:2. Španiel Rafael Nadal zdolal Daniila Medvedeva z Ruska v troch setoch 6:7 (3), 6:3 a 7:6 (4). Líder svetového rebríčka si tak udržal šancu na postup do semifinále. Nadal pritom v treťom sete prehrával už 1:5 a za tohto stavu odvrátil jeden mečbal súpera.Nadal nepricestoval na svoj deviaty finálový turnaj v kariére v stopercentnom zdravotnom stave, keď ho trápili problémy s brušným svalstvom. Po prehre v úvodnom zápase s obhajcom trofeje z Nemecka Alexandrom Zverevom potreboval zvíťaziť, aby si udržal šancu na postup. Duel s Medvedevom bol na začiatku veľmi vyrovnaný, v prvom sete si obaja hráči postrážili servis a tak rozhodoval až tajbrejk. V ňom stratil Nadal tri podania a prehral 3:7. V druhom sete sa pri servise súpera ujal vedenia 1:0, v deviatom geme ho opäť brejkol a po výsledku 6:3 vyrovnal na 1:1. Rozhodujúci tretí set Nadalovi v úvode vôbec nevychádzal, keď prehral svoje prvé dve podania a súper sa ujal vedenia 4:0 a potom aj 5:1, pričom mal aj jeden mečbal. Španielsky tenista však predviedol parádny návrat, keď vyrovnal na 5:5 i 6:6 a v tajbrejku zvíťazil 7:4.uviedol Nadal, ktorý začal veriť vo svoje víťazstvo za stavu 3:5 v treťom sete.dodal. Líder svetového rebríčka zabojuje o postup v piatok proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi. "dodal.Úvod prvého setu večerného zápasu bol vyrovnaný. Ako prvý sa dostal k brejkbalu Zverev v piatom geme, no nepremenil ho. Tsitsipas sa potom ujal vedenia 4:3, v ďalšej hre vzal súperovi podanie a napokon premenil aj prvý setbal - 6:3. V druhom sete mal už grécky tenista jasne na vrch. V prvom a piatom geme brejkol Zvereva, ktorý mu už v závere nekládol takmer žiadny odpor. Tsitsipas si tak vylepšil bilanciu vzájomných zápasov, keď vedie už 4:1." povedal Tsitsipas.