Masters: Tsitsipas zvíťazil v zápase debutantov nad Medvedevom

turnaj majstrov v Londýne:

dvojhra



Skupina Andreho Agassiho



Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.) - Daniil Medvedev (4-Rus.) 7:6 (5), 6:4.

Londýn 11. novembra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvíťazil vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji majstrov v Londýne. Ako šiesty nasadený zdolal v pondelkovom stretnutí v skupine Andreho Agassiho štvorku podujatia Rusa Daniila Medvedeva 7:6 (5), 6:4. Tsitsipas zvíťazil nad Medvedevom po prvý raz v kariére a skorigoval ich vzájomnú bilanciu na 1:5.Zápas dvoch debutantov na turnaji mal vyrovnaný priebeh, obaja si držali servis, hoci Rus musel v druhom geme odvrátiť brejkbal. Ani jeden zo súperov nespravil chybu a prvé dejstvo dospelo do tajbejku. Rozhodujúci moment prišiel v jedenástej hre, keď Medvedev prišiel o svoje tretie podanie a Grék využil hneď prvý setbal.Druhý set sa začal ako cezMedvedev ťažil z dobrého podania, z úvodných troch stratil iba dva fiftíny. Do problémov sa dostal v siedmej hre, v ktorej Tsitsipas dosiahol dva brejkbaly, ale nedokázal ich využiť. Podarilo sa mu to však hneď na ďalší pokus, keď síce prehrával 30:40, no napokon sa dostal do vedenia 5:4. V poslednom geme si udržal stopercentné podanie a premenil hneď prvý mečbal.