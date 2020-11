Masters: Zverev zdolal Schwartzmana a udržal si šance na semifinále

Skupina Tokio 1970:



Alexander Zverev (Nem.-5) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 6:3, 4:6, 6:3



Londýn 18. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev si na tohtoročnom turnaji majstrov v Londýne pripísal na konto prvé víťazstvo. V druhom vystúpení v skupine s názvom Tokio 1970 zdolal ako nasadená päťka debutanta na Masters Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana 6:3, 4:6, 6:3. Zverev si udržal šancu na postup do semifinále. Vo večernom dueli nastúpili proti sebe Srb Novak Djokovič a Rus Daniil Medvedev.Schwartzmanovi vyšiel úvod zápasu so Zverevom, keď v treťom geme po pokazenom voleji Nemca zobral súperovi podanie a ujal sa vedenia 2:1. Zverev však potom získal štyri gemy za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou. Za stavu 5:3 čelil víťaz turnaja majstrov z roku 2018 dvom brejkbalom, no oba odvrátil kvalitnými podaniami a následne pridal ďalšie dva skvelé servisy.V druhom dejstve Zverev po rýchlom brejku odskočil Schwartzmanovi na 3:1. Argentínčan sa však v ďalších minútach rozohral k dobrému výkonu. Otočil na 4:3, v desiatom geme opäť zobral Nemcovi servis a vynútil si tretí set. V ňom mal však navrch Zverev. Za stavu 2:2 po víťaznom údere z plného behu prelomil podanie Schwartzmana a triumf spečatil ďalším brejkom v deviatom geme." uviedol Zverev v pozápasovom rozhovore.Medzi elitné kvarteto v 02 aréne postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Účasť v semifinále už ma istú Rakúšan Dominic Thiem, ktorý v repríze vlaňajšieho finále zdolal obhajcu titulu Gréka Stefanosa Tsitsipasa a uspel aj v súboji so svetovou dvojkou Španielom Rafaelom Nadalom.