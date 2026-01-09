< sekcia Šport
MASTNÁ POKUTA: Lundella potrestali za nebezpečnú hru vysokou hokejkou
K incidentu došlo v druhej tretine zápasu, v ktorom Montreal v zostave so slovenským krídelníkom Jurajom Slafkovským vyhral nad pantermi 6:2.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 9. januára (TASR) - Fínsky hokejista Anton Lundell dostal od vedenia zámorskej NHL pokutu vo výške 5000 amerických dolárov. Dvadsaťštyriročného útočníka Floridy Panthers potrestali za nebezpečnú hru vysokou hokejkou, ktorou zasiahol v stretnutí proti Montrealu Canadiens francúzskeho útočníka Alexandra Texiera.
K incidentu došlo v druhej tretine zápasu, v ktorom Montreal v zostave so slovenským krídelníkom Jurajom Slafkovským vyhral nad „pantermi“ 6:2. Lundella v dueli rozhodcovia potrestali dvojitým menším trestom, „Habs“ v nasledujúcej presilovej hre síce neskórovali, no v treťom dejstve faulovaný Texier strelil dva góly a zavŕšil svoj hetrik. Lundell, ktorý je aj v nominácii Fínska na februárový olympijský turnaj v Miláne, zaplatí pokutu Fondu núdzovej pomoci hráčom. Jej výška je maximálna za tento typ zákroku.
K incidentu došlo v druhej tretine zápasu, v ktorom Montreal v zostave so slovenským krídelníkom Jurajom Slafkovským vyhral nad „pantermi“ 6:2. Lundella v dueli rozhodcovia potrestali dvojitým menším trestom, „Habs“ v nasledujúcej presilovej hre síce neskórovali, no v treťom dejstve faulovaný Texier strelil dva góly a zavŕšil svoj hetrik. Lundell, ktorý je aj v nominácii Fínska na februárový olympijský turnaj v Miláne, zaplatí pokutu Fondu núdzovej pomoci hráčom. Jej výška je maximálna za tento typ zákroku.