Matarazzo sa triumfom v Španielskom pohári zapísal do histórie
Autor TASR
Sevilla 19. apríla (TASR) - Pellegrino Matarazzo je prvý Američan v histórii, ktorý priviedol klub z jednej z piatich najlepších európskych futbalových líg ku veľkej trofeji. Podarilo sa mu to v sobotu, keď ako tréner Realu Sociedad San Sebastian zdvihol nad hlavu španielsky Kráľovský pohár. Jeho tím zdolal vo finále na štadióne v Seville Atletico Madrid v rozstrele z jedenástich metrov 4:3, v riadnom hracom čase a po predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 2:2. V zostave zdolaného finalistu chýbal zranený slovenský obranca Dávid Hancko.
Štyridsaťosemročný tréner z New Jersey prišiel do klubu v decembri, keď bol San Sebastian len tesne nad pásmom zostupu. Matarazzo ho však dokázal pozdvihnúť, zvrátiť pokazený začiatok sezóny a priviedol ho k trofeji, ktorá zároveň zaručuje účasť v Európe. „Je to asi vôbec prvá veľká trofej pre talianskeho Američana,“ povedal Matarazzo, ktorý sa narodil talianskym prisťahovalcom do USA.
Jeho tím mal raketový štart, keď Ander Barrenetxea strelil gól už po 14 sekundách. Dal tak najrýchlejší gól v histórii finále Copa del Rey. Španielsky stredopoliar sa na štadióne La Cartuja v Seville presadil hlavou po centri Goncala Guedesa. Prekonal tak predchádzajúci rekord Manuela Badenesa z Valencie, ktorý skóroval vo finále proti Barcelone (1:2) v roku 1952 po 17 sekundách. Atletico vyrovnalo v 19. minúte vďaka Ademolovi Lookmanovi. V závere polčasu si na center naskočil Goncalo Guedes, ktorého vo vzdušnom súboji trafil brankár Juan Musso a rozhodca odpískal pokutový kop. Ten premenil Mikel Oyarzabal a Real opäť viedol. Po prestávke videli diváci menej šancí, ale tú kľúčovú premenilo Atletico na vyrovnanie. Julian Alvarez poslal v 83. minúte duel do predĺženia. V ňom gól nepadol, hoci rozhodnúť mohli Orri Oskarsson na jednej a Alvarez na druhej strane. V rozstrele mali napokon pevnejšie nervy hráči San Sebastianu, ktorí získali svoju štvrtú trofej v tejto súťaži, naposledy sa z nej tešili v roku 2020.
Rozhodujúcu jedenástku premenil v piatej sérii Pablo Marin. „To bol moment, keď som si uvedomil, že je to skutočné. Predstavujete si úspech, veríte v neho a dôverujete hráčom, ale kým neprekročíte cieľovú čiaru, nemáte skutočný pocit, že sa to deje. A potom sa to zrazu stane. Keď premenil tú penaltu, trvalo mi pár okamihov, kým som si to uvedomil, ale potom to bola čistá radosť,“ povedal Matarazzo.
Prvý zápas na lavičke San Sebastianu absolvoval práve proti Atleticu 4. januára a jeho zverenci doma remizovali s favoritom 1:1. Z ďalších ôsmich duelov mali bilanciu sedem výhier a len jednu remízu, odrazili sa zo spodnej časti tabuľky a prebojovali sa do finále pohára. Z devätnástich stretnutí pod Matarazzovým vedením vo všetkých súťažiach vyhrali dvanásť, štyri remizovali a prehrali len trikrát. Na domácom trávniku však ani raz. „Nie je to len moja zásluha, máme fantastických hráčov s neuveriteľným charakterom. Za úspechom je každodenná práca a odhodlanie, ktoré všetci máme voči tomuto tímu a tomuto klubu,“ povedal.
Sobotňajší triumf znamenal prvú veľkú trofej aj pre väčšinu hráčov Realu Sociedad, z ktorých množstvo prešlo klubovou akadémiou. Nie však pre kapitána Oyarzabala, ktorý bol pri zisku pohára v roku 2020. „Je ťažké vyhrať trofej s tímom vášho života. Po tomto je moja kariéra kompletná a môžem zomrieť šťastný,“ vyhlásil španielsky reprezentant, ktorý skóroval z penalty aj pred šiestimi rokmi a rozhodol o triumfe nad Athleticom Bilbao 1:0. Vtedy však pred prázdnymi tribúnami, keďže panovala pandémia koronavírusu.
V sobotu rozhodol v rozstrele Marin. „Snažil som sa na nič nemyslieť, byť pokojný a vyrovnaný. Je neuveriteľné, že toto môžem prežívať s týmito neuveriteľnými ľuďmi,“ povedal.
Atletico Madrid naposledy vyhralo Kráľovský pohár v roku 2013, jeho trénera Diega Simeoneho mrzeli nepremenené šance ešte pred jedenástkovým rozstrelom. „Bohužiaľ sme ich nedokázali premeniť,“ uviedol. Jeho zverenci však majú stále šancu zdvihnúť nad hlavu trofej, v semifinále Ligy majstrov sa stretnú s Arsenalom. Simeone však povedal, že potrebuje čas na to, aby sa spamätal z prehry v Seville. „Nemyslím na Arsenal, to, čo sa dnes stalo, ma veľmi bolí. Potrebovali sme vyhrať a nedokázali sme to,“ dodal.
