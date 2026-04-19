< sekcia Šport
Maťašeje skončil na ME v 2. kole kategórie do 100 kg
Autor TASR
Tbilisi 19. apríla (TASR) - Slovenský džudista Benjamín Maťašeje ukončil svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy v gruzínskom Tbilisi v 2. kole. Po úvodnej výhre v kategórii do 100 kg nad Iosifom Siminom z Izraela na júkó podľahol Rusovi Niiazovi Bilalovovi na ippon. Jeho krajan Peter Žilka skončil už v 1. kole rovnakej kategórie po prehre s Maďarom Zsomborom Vegom na wazaari.