Matej Tóth po štrnásty raz víťazom slovenskej ankety Chodec roka

Na snímke slovenský reprezentant v chôdzi na 50 km Matej Tóth (uprostred) sa zdraví s tretím Kanaďanom Evanom Dunfeeom (vpravo) v cieli pretekov na XXXII. letných olympijských hrách 2020 v japonskom Sappore v piatok 6. augusta 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. januára (TASR) - V tradičnej slovenskej ankete Chodec roka, ktorú organizovala chodecká sekcia SAZ na čele s Romanom Benčíkom, zvíťazil Matej Tóth z banskobystrickej Dukly. Olympijský víťaz na 50 km z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 triumfoval v hlasovaní odborníkov a trénerov už 14. raz, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu.uviedol pre atletika.sk. Tóth, ktorý na OH 2020 v Tokiu v rozlúčkových pretekoch kariéry skončil na 50 km štrnásty.Tridsaťosemročný chodec zaujal aj na jar v 40. ročníku Dudinskej päťdesiatky. V 23. štarte na tomto podujatí skončil na 20 km na deviatej priečke za 1:22:14, čo bol jeho najlepší výkon na tejto trati od striebra v Európskom pohári 2015 v Murcii (1:20:21). Zverenec Mateja Spišiaka získal v Dudinciach svoj jubilejný 10. titul majstra Slovenska na dvadsiatke (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2021), celkovo osemnásty v celej kariére.Tóth získal v ankete 120 bodov, za ním skončil takisto ako vlani jeho tréningoví partneri – olympionici: majster SR na 10 km a v novej disciplíne na 35 km Miroslav Úradník (90,5) a šampión na 50 km Michal Morvay (80,5), ktorý sa v Dudinciach na päťdesiatke zlepšil na 3:57:59 h.Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získal siedmy raz Matej Spišiak, ktorý pripravoval Mateja Tótha, Miroslava Úradníka, Michala Morvaya i najlepšiu slovenskú chodkyňu Máriu Katerinku Czakovú (spolu s Martinom Pupišom).Prvenstvo v kategórii mládeže patrí Terézii Kurucovej, 15. v chôdzi na 10 000 m (z 34 pretekárok) na MSJ v Nairobi, pričom bola druhá najmladšia v štartovom poli. Odchovankyňa považskobystrickej atletiky, ktorá ako prvá Slovenka v histórii vo veku 16 rokov pokorila 50-minútovú hranicu na 10 km (49:38), splnila v uplynulom roku limity na ME do 18 rokov, MEJ i MSJ. Zverenka Petra Mečiara, ktorý získal najviac bodov v hlasovaní o najlepšieho mládežníckeho chodeckého trénera (vlani tretí), zvíťazila v ankete pred Hanou Burzalovou a Patrikom Nemčokom.