Mathurin podstúpi operáciu ramena a zrejme vynechá zvyšok sezóny

Indianapolis 10. marca (TASR) - Kanadský basketbalista Bennedict Mathurin pre zranenie vypadol zo zostavy Indiany Pacers pravdepodobne do konca prebiehajúcej sezóny NBA. Mathurin podstúpi budúci týždeň v Los Angeles operáciu pravého ramena.



Dvadsaťjedenročný krídelnik sa zranil počas zápasu v noci na stredu na palubovke Dallasu Mavericks (137:120). Pacers uviedli, že by sa mal úplne zotaviť do začiatku sezóny 2024/25. Informovala o tom agentúra AP.



Mathurin vo svojom druhom ročníku v zámorskej profilige odohral 57 duelov s priemerom 14,6 bodu a 3,9 doskoku na zápas. Počas februárového All Star víkendu získal ocenenie pre najužitočnejšieho mladého hráča.