Matič si opäť zahrá pod Mourinhom, podpísal zmluvu s AS Rím

Rím 14. júna (TASR) - Srbský futbalista Nemanja Matič posilní od nadchádzajúcej sezóny AS Rím. V tíme účastníka Serie A sa opäť stretne s Josem Mourinhom, ktorý ho už viedol v Manchestri United i Chelsea.



Bývalý hráč Košíc prichádza do hlavného mesta Talianska zadarmo a podpísal ročný kontrakt v hodnote 3,5 milióna eur. "AS Rím je veľký klub s úžasnými fanúšikmi a trénerom. Prítomnosť Mourinha moje rozhodnutie výrazne zjednodušilo. Dúfam, že spoločnou prácou dosiahneme skvelé veci," zverejnil 33-ročný hráč podľa AFP.